رئيس جامعة حلوان يستقبل نقيب الأطباء لبحث أوجه التعاون المشترك

استقبل الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، اليوم، الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء، لبحث أوجه التعاون بين الجامعة والنقابة، بحضور بعض عمداء الكليات وقيادات الجامعة.

وأكد رئيس الجامعة، توجيه كل إمكانات كلية الفنون الجميلة لنادي الأطباء، وذلك في ظل تعاون الجامعة مع الجهات والهيئات لخدمة المجتمع وتنمية البيئة المحيطة.

نقيب الأطباء يشيد بتطور الجامعة

وأشاد نقيب الأطباء، بمدي التطوير الذي شهدته الجامعة، مثمنا الجهود المبذولة في ظل الحرص على التعاون مع مختلف الجهات والنقابات لخدمة المجتمع.

يأتي اللقاء، في ظل التعاون المثمر والحرص على رفع الذوق الفني، بحيث تصبح الأعمال الفنية التي تقدمها كليات جامعة حلوان الفنية للمجتمع المحيط، ذات قيمة مضافة للمكان الذي توضع فيه بصمات المبدعين.

وفي ختام الزيارة، أهدى الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة للدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء، درع جامعة حلوان تقديرا له.