جامعة حلوان تستضيف اجتماعا بشأن «محو الأمية»

استضافت جامعة حلوان تحت رعاية وقيادة الدكتور ممدوح محمود مهدي، القائم بأعمال رئيس الجامعة وعضو اللجنة التنسيقية العليا لمتابعة تنفيذ الجامعات المصرية للمشروع القومي لمحو الأمية، اجتماع اللجنة في جلستها العشرين المنعقدة برئاسة الدكتور الهلالي الشربيني رئيس اللجنة، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني الأسبق.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان لشؤون التعليم والطلاب، وبحضور أعضاء اللجنة الدكتور عاشور أحمد عمري رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، والدكتورة راوية رزق نائب رئيس جامعة بورسعيد لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور الدسوقي عيد نائب رئيس جامعة السويس لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبد الحميد خضر نائب رئيس جامعة دمياط لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور عبد الناصر محمد نائب رئيس جامعة سوهاج لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور شريف محمد علي نائب رئيس جامعة السادات لشؤون التعليم والطلاب، وأحمد عبد العزيز مدير عام الشؤون الفنية بالمجلس الأعلى للجامعات.

كما حضر الاجتماع الدكتور أحمد عبد الرشيد حسين المنسق والمشرف العام للمشروع القومي لمحو الأمية بجامعة حلوان ووكيل كلية التربية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقا، وإيمان عبد الرحيم مدير وحدة التطوير التكنولوجي بالهيئة العامة لتعليم الكبار.

وخلال الاجتماع، قدم الدكتور الهلالي الشربيني، رئيس اللجنة، الشكر لجامعة حلوان على استضافة اجتماع اللجنة، ثم انتقل إلى مناقشة موضوعات جدول أعمال اللجنة والتي تضمنت عدة موضوعات أهمها القرارات الصادرة من المجالس الحاكمة بالجامعات المصرية بشأن تفعيل المشروع القومي لمحو الأمية، بالإضافة إلى عروض انجازات بعض الجامعات شملت جامعة (حلوان، عين شمس، والفيوم، ودمنهور) أشار الدكتور ممدوح محمود مهدي في كلمته أثناء الاجتماع، إلى تأكيد القيادة السياسية على أهمية تحرير المواطنين من الأمية دعما لمتطلبات التنمية المستدامة، كما أكد على تأكيد المجلس الأعلى للجامعات على دور الجامعات المصرية في المشروع القومي لمحو الأمية، مشيرا إلى اهتمام قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة حلوان بالمشروع القومي لمحو الأمية وتوجيهه بصفة مستمرة لكليات قطاع العلوم التربوية والإنسانية إلى تكثيف الجهود بهدف تحقيق أعلى الإنجازات في تحرير المواطنين من الأمية للمشاركة في تحقيق رؤية مصر 2030.

كما قدم الدكتور عاشور أحمد عمري تقريرا تضمن إنجازات الجامعات المصرية في المشروع القومي لمحو الأمية خلال العام الجامعي 2021 /2022، مشيرا إلى الدور الرائد والمتميز لمساهمة الجامعات المصرية وما تبذله من مجهودات متميزة بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار في سبيل القضاء على الأمية في مصر، كما استعرض البيان المعتمد من الهيئة بإنجازات الجامعات المصرية خلال دورة يناير 2022، وقد بلغ إجمالي عدد المواطنين الذين تم تحريرهم من الأمية من قبل طلاب جامعة حلوان طبقا لما ورد في هذا البيان عدد 1862 مواطنا تم تحريرهم من الأمية خلال دورة يناير 2022 ليضاف إنجاز جديد لطلاب وطالبات جامعة حلوان، ويصبح إجمالي عدد من تم تحريرهم من الأمية من قبل طلاب جامعة حلوان خلال ست دورات متتالية عدد 8512 مواطنا ومواطنة.

وفي نهاية الاجتماع، استمعت اللجنة إلى عروض بعض الإنجازات المقدمة من بعض الجامعات المصرية، تضمَّنت العرض المقدم من جامعة حلوان والذي قدمه الدكتور أحمد عبد الرشيد حسين، حيث قدم عرضا متميزا شمل إنجازات جامعة حلوان في برنامج محو الأمية المتضمن بخمس قوافل تنموية لتطوير القرى الأكثر احتياجا بمركز الصف بمحافظة الجيزة في إطار المبادرة الرئاسية الموقرة حياة كريمة، بالإضافة إلى جميع الإجراءات والفعاليات التي تمت بالمشروع القومي لمحو الأمية بجامعة حلوان، كما قدم تقريرا إحصائيا متميزا تضمن إنجازات الطلاب المتميزين الأعلى إنجازا في المشروع القومي لمحو الأمية بجامعة حلوان خلال خمس دورات (أكتوبر 2020، يناير 2021 ،أبريل 2021 ، يوليو 2021 ، أكتوبر 2021) تم تصنيفهم إلى خمس فئات : الفئة الأولى الطلاب الذين نجحوا في تحرير عدد 27،،23، 20 مواطن، الفئة الثانية الطلاب الذين نجحوا في تحرير عدد 12 ،13 مواطن ، الفئة الثالثة الطلاب الذين نجحوا في تحرير 11 مواطنا، الفئة الرابعة الطلاب الذين نجحوا في تحرير 10 مواطنين، وذلك تنفيذا للتوصية الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات لإبراز تلك النماذج المتميزة للطلاب والطالبات الذين تمكنوا من تحرير أكبر عدد من المواطنين من الأمية والاستفادة من خبراتهم وتشجيعا لباقي أقرانهم على التميز اقتداء بهم في خدمة المجتمع والوطن.

كما استمعت اللجنة إلى العرض المقدم عن إنجازات جامعة عين شمس والتي قدمها الدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس، كما قدمت الدكتورة آمال محمد عميد كلية لتريية جامعة الفيوم عرضا تضمن إنجازات جامعة الفيوم، كما استمعت اللجنة إلى العرض المقدم من جامعة دمنهور، وفي نهاية الاجتماع أشادت اللجنة بجميع العروض المقدمة من تلك الجامعات، وعقب الانتهاء من جميع الموضوعات التي تمت مناقشتها أثناء الاجتماع أكدت اللجنة على ضرورة تكثيف الجهود وتحقيق المزيد من الإنجازات بالمشروع القومي لمحو الأمية خلال الفترة المقبلة من أجل إعلان مصر خالية من الأمية دعما لخطة التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.