والد الفنان إسلام إبراهيم يدخل العناية المركزة بعد تعرضه لوعكة صحية

أعلن الفنان إسلام إبراهيم، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تعرض والده لوعكة صحية دخل على أثرها العناية المركزة، مطالبًا جمهوره بالدعاء له.

وكتب إسلام: «دعواتكم لوالدي بالشفاء، بقاله أكتر من شهر بيتألم ومفيش تحسن، وحاليًا في العناية المركزة، ربنا يشفيه ويخفف آلامه.. الدعاء يغير الأقدار».

وأضاف: «إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يا رب العالمين، اللهم إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير».

مسلسل راجعين يا هوى

ويشارك إسلام إبراهيم فى الموسم الرمضاني المقبل من خلال مسلسل «راجعين يا هوى»، بطولة الفنان خالد النبوي، نور اللبنانية، هنا شيحة، إسلام جمال، إسلام إبراهيم، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، صفاء الطوخي، سلمى أبو ضيف، طه دسوقي، وغيرهم من النجوم الشباب، والعمل مأخوذ عن الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة.