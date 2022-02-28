إسلام إبراهيم: 25 نجما يشاركون في «راجعين يا هوى» ودوري كوميدي

كشف الفنان إسلام إبراهيم، عن تفاصيل مشاركته في مسلسل «راجعين يا هوى»، والذي أعلنت عن بثه قناة «dmc» ومن المقرر عرضه خلال شهر رمضان المبارك، قائلًا إن المسلسل يشترك فيه العديد من النجوم يصل عددهم لـ25 نجمًا، منهم الفنانة نور ووفاء عامر وأنوشكا وخالد النبوي وأحمد بدير وهنا شيحة ونور خالد النبوي، مضيفًا: «إحنا كتير أوي».

مسلسلات أسامة أنور عكاشة متربيين عليها

وأضاف «إبراهيم»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، الإعلامية إنجي القاضي، مساء الأحد، أن العمل للكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، موضحًا: «مسلسلاته متربيين عليها والورق مختلف والشخصيات متضفرة في بعض كويس، وكل الشخصيات مهمة».

وعن دوره في المسلسل، قال: «أنا بعمل دور رؤوف وهو موقعاتي شوية، وهو دور جديد عليا، هوقع الـ25 شخصية في بعض، وفيه تاتش كوميدي لطيف».

إبراهيم: بحب التمثيل بكل أنواعه

وأشار إلى أنه يحب التمثيل بكل أنواعه، ولا يحب نوعًا محددًا منه، موضحًا: «بحب التراجيدي والكوميدي، بحب الشخصية وبمثل بصدق، الكوميديا صح هي كوميديا الموقف والحوار، مش حركات من الممثل».

يذكر أن مسلسل «راجعين يا هوى»، من بطولة خالد النبوي، وهنا شيحة، ونور اللبنانية، ووفاء عامر، وأحمد بدير، وأنوشكا، وطارق عبد العزيز، وإسلام جمال، وكريم قاسم، وإسلام إبراهيم وآخرين، والعمل من تأليف أسامة أنور عكاشة، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة.