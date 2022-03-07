«السياحة»: أجرينا 12 ألف مقابلة ورصدنا 85 مليون منشور لتنشيط السياحة

أكد النائب محمد الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، على أن الترويج السياحي على رأس الأولويات للدولة المصرية، وأن السياحة في المحميات لابد أن تحظى باهتمام أكبر لتعظيم موارد هذه المنشآت.

التنشيط السياحي

من جهتها، أكدت لميا كامل مساعد وزيرالسياحة للترويج، خلال اجتماع لجنة الطاقة اليوم، برئاسة النائب محمد الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة، لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب أيمن محسب، بشأن تعظيم الاستفادة من المحميات الطبيعية وخطط تطويرها واستغلالها بالشكل الأمثل، تماشيًا مع خطة الدولة للتطوير، على أن الوزارة تعاقدت مع مركز دراسات من خبراء إنجليز وكنديين لإعداد استراتيجية حول مستقبل السياحة ما بعد «كوفيد» وتم اعتماد خطة الاستراتيجية كخطة عمل للوزارة، وأن مركز إعداد الاستراتيجية أجرى 12 ألف إنترفيو في 12 دولة، وتم رصد 85 مليون منشور وبوست، وبدأنا أولى توصيات هذه الاستراتيجية بافتتاح طريق الكباش.

المحميات الطبيعية

وأضافت مساعد وزير السياحة، أن المحميات الطبيعية والمحافظة عليها مهمة قومية، وأن المتابع قد يظهر له تعارض بين عمل وزارة السياحة وعمل وزارة البيئة بخصوص المحميات، ولكن هذا فهم خاطئ، فالجميع يعمل ضمن استراتيجية واحدة هدفها دعم الاقتصاد القومي.

وتابعت لميا كامل أن هناك توجه رئاسي، بأن تكون مدينة شرم الشيخ مدينة خضراء، قبيل انعقاد قمة المناخ في نوفمبر القادم، لإيصال رسالة بأن مصر تدعم جهود الحفاظ على البيئة، منوهة بأن العديد من الفنادق في شرم الشيخ غير استراتيجيته، وقام بعدد من الإجراءات التي تتماشى مع توجه «شرم الشيخ مدينة خضراء»، وحصل على شهادات النجمة الخضراء من مؤسسات محلية وعالمية، وأن المتحف المصري الكبير اعتمد كأول متحف أخضر في الشرق الأوسط.

ولفتت كامل إلى أن الوزارة كانت بصدد تنفيذ فاعلية لتنشيط السياحة في المحميات في الفيوم، يوم 25 مارس، في عدد من المحميات بمناسبة العيد القومي للمحافظة، ولكنها ألغيت بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا.