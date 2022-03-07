محمود العسيلي وأحمد جمال يطرحان أغنيتين جديدتين «فيديو»

طرح المطرب أحمد جمال أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان «أنا هنا» عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وهي من كلمات نور الدين محمد، وألحان إسلام علي، وتوزيع طارق توكل.

أحمد جمال يروج لأغنيته الجديدة

وروج أحمد جمال لأغنيته الجديدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حيث نشر الأغنية وعلق عليها «جديد أنا هنا»، وتفاعل عدد كبير من متابعيه مع الأغنية، حيث علق أحد المتابعين: «تحفة بيحصل عظمة لما أنت وأستاذ نور تتجمعوا في أغنية»، بينما علق متابع آخر: «الله حلوة أوي يا جيمي».

أغنيات أحمد جمال من الألبوم الجديد

وكان «جمال» قام مؤخرا بطرحعدد من أغنيات ألبومه الجديد، منها أغنية «أنت عجباني» وهي من كلمات أحمد سرور وألحان أحمد العتباني وتوزيع محمد شفيق، وأغنية «وجع كام يوم» كلمات جمال الخولى وألحان أحمد زعيم وتوزيع موسيقى أحمد إبراهيم، بالإضافة إلى أغنية «وقت مش مناسب» كلمات أمير طعيمة وألحان عزيز الشافعى وتوزيع أحمد عبدالسلام.

محمود العسيلي يطرح أغنية «في مكان ما»

كما قام المطرب محمود العسيلي منذ قليل بطرح أحدث أغانيه التي جاءت بعنوان «في مكان ما»، على «اليوتيوب» وجميع المتاجر الإلكترونية، وهي من كلمات الشاعر أمير طعيمة وألحان محمود العسيلي وتوزيع موسيقي رامي سمير، وتجسد الأغنية حكاية شاب يعاني بعد فقد حبيبته، ويوجد لديه الكثير من المشاعر المختلطة، بالحزن، والقسوة، والوحدة.

العسيلي يطرح أغنية «رقصة سلو»

كما طرح العسيلي قبل أسبوعين أغنية جديدة بعنوان «رقصة سلو» عبر قناته الرسمية على «اليوتيوب»، وهي من كلمات فيليبينو، وألحان محمود العسيلي، وتوزيع رامي سمير وميكس و ديجيتال ماستر خالد سند.

وحققت أغنية «رقصة سلو» نجاحا كبيرا منذ طرحها، حيث تفاعل معها الجمهور، كما اقتربت من تحقيق 2 مليون مشاهدة عبر «اليوتيوب».