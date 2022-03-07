مطور عقاري: الاستثمار ناجح جدا.. وموقع الوحدات يحدد أهميتها

قال المهندس هشام حمزة المطور العقاري، أن الموقع يعد من أهم الأشياء التي تميز مكان عن آخر في أي مدينة أو منطقة يتم إنشاءها، إذ أن قرب العقارات من أماكن حيوية وحكومية والمرافق، يزيد من أهميتها لدى الراغبين في شراء الوحدات والعقارات، سواء للاستثمار أو للسكن، أو للاستخدام التجاري والإداري.

تصدير العقارات كلمة السر في النهوض الاقتصادي

وأضاف حمزة في تصريحات لـ«الوطن»، أن تصدير العقارات كلمة السر في النهوض الكبير الذي يشهده قطاع العقارات في الوقت الحالي، خاصة مع زيادة الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع في مصر، حيث تعمل الدولة بشكل كبير على تذليل جميع العقبات التي يواجها القطاع في السابق، خاصة فيما يخص البنية التحتية والمواصلات.

وأشار إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة بها جودة كبيرة جدا في معايير المواد المستخدمة والبنية التحتية، التي تعتبر مميزات كبيرة تحتوي عليها العاصمة، يجعلها مصدر اهتمام كبير لدى المستثمرين الأجانب.

القطاع العقاري في مصر أصبح ذوأهمية كبيرة

قال مازن السوار المسوق العقاري، أن القطاع العقاري في مصر أصبح له أهمية كبيرة، وهو استثمار ناجح جدا خاصة في ظل النهضة العارية التي يشهدها السوق المصري، خاصة وأن العاصمة الإدارية تعد أحد أهم الاستثمارات وهو ما يجذب إليها الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أي مستثمر في قطاع العقارات، سيجد جميع المعايير التي يحتاج إليها وجميع المرافق ووجود مدن ذكية وأمان واستقرار اقتصادي وبنية تحتية جيدة وهو مل ما يحتاجه.

وأشار إلى أن الاستثمار في القطاع العقاري به معايير جيدة تتوافق مع التصدير العقاري خاصة في ظل دعم الدولة وتسهيل الإجراءات الخاصة بتصدير العقارات وزيادة الاستثمارات الأجنبية، خاصة وأن مصر تعد من الدول التي يأتي إليها الكثير من المواطنين من الدول الأخرى.