محافظ المنيا يتابع تداعيات حادث انهيار صومعة للقمح ببني مزار

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مساء اليوم الاثنين، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد، تداعيات الحادث الذي وقع في إحدى صوامع الغلال التابعة لشركة مطاحن مصر الوسطى بمركز بني مزار، بسبب تفريغ الضغط، محدثاً دوي صوت انفجار، بإحدى المعدات داخل عنبر التعبئة، أثناء إجراء أعمال الصيانة الدورية، مما أسفر عن مصرع اثنين من العمال وإصابة 9 آخرين، تم نقلهم إلى مستشفى سمالوط التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

محافظ المنيا يقدم التعازي لأسر ضحايا الحادث

أعرب محافظ المنيا عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته، وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين، وموجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية لهم لحين تمام شفاءهم.

تشكيل لجنة فنية للمعاينة ومراجعة المعدات

وأكد محافظ المنيا أن الحادث لم يطال مخزون القمح بالصوامع بأي ضرر، ولم يترك أي تأثير على المباني، مضيفًا أن الوفيات والإصابات كانت بسبب تدافع العاملين من الطابق الثالث للمبنى، على إثر صوت تفريغ الضغط، مشيراً إلى أنه قرر تشكيل لجنة فنية من المختصين لإجراء المعاينة اللازمة للمبنى والمباني المجاورة، وكذلك المراجعة الفنية لكافة المعدات والأجهزة، لبيان مدى سلامتها، لتجنب حدوث أي حوادث مماثلة.

المحافظ يزور المصابين بمستشفي سمالوط

كما قام المحافظ بزيارة المصابين في مستشفى سمالوط التخصصي، للاطمئنان على استقرار حالاتهم، والتأكد من تلقيهم العناية الطبية اللازمة، وتحسن حالاتهم، وجميع الحالات مستقرة.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطاراً من مأمور مركز بني مزار يفيد بانهيار صهاريج صومعة مطاحن غلال، أثناء أعمال التجهيز وتفريغ الهواء، وقد أسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين تم نقلهم إلى المستشفى، وانتقلت سيارات الإسعاف، وأفادت التحريات الأولية أن حدوث إنهيار بصومعة غلال داخل مطاحن بني مزار، شمال محافظة المنيا، أثناء أعمال التفريغ للهواء، وتصل سعة الصومعة إلى 80 طن، وكانت خالية من القمح وقت وقوع الحادث.