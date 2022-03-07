«التعليم» تعلن بدء إجراءات اختيار مرشحي جائزة «مصر للتميز الحكومي» اليوم

بدأت وزارة التربية والتعليم التعليم الفني، اليوم، إجراءات اختيار المرشحين من العاملين بالوزارة والمديريات التعليمية والإدارات التابعة لها، في إطار تنفيذ مشروع «جائزة مصر للتميز الحكومي» الدورة الثالثة 2022، الذي يشرف على تنفيذه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تحت إشراف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وقالت إلهام أحمد إبراهيم رئيس قطاع الخدمات والأنشطة، إن مشروع «جائزة مصر للتميز الحكومي»، يهدف إلى دعم الجهات الحكومية، ونشر ثقافة وفكر التميز في العمل الحكومي، مشيرة إلى أن الهدف الرئيسي للجائزة السنوية، يتمثل في تحفيز روح التنافس والتميز، سواء على مستوى العاملين أو على مستوى المؤسسات الحكومية.

تكريم المتميزين في أداء الخدمات العامة

وأوضحت أن تكريم المتميزين في أداء الخدمات العامة، يتم بشكل معنوي ومادي، ما يدعم قيم العطاء والانتماء والتميز، ويحفز الجميع على الارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة، مضيفة أنه جرى فتح باب تقديم طلب الترشح للدورة الثالثة من «جائزة مصر للتميز الحكومي» بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وطالبت الوزارة المديريات، بموافاتها ببيانات المرشحين في فبراير الماضي، لتفعيل اسم المستخدم الخاص بالمرشحين والتيسير على المنسقين في تقديم طلب الترشيح على النظام الإلكتروني.

جائزة مصر للتميز الحكومي

وأشارت إلهام إبراهيم، إلى أن «جائزة مصر للتميز الحكومي»، تضم جائزة المواقع الالكترونية المتميزة، وجائزة الابتكار والإبداع المؤسسي، فى تقديم الخدمات الحكومية، وجوائز التميز الفردي، وتضم جائزة القيادات المتميزة، بالإضافة إلى أفضل موظف حكومي، وأفضل فريق عمل حكومي.

وجدير بالذكر، أن لجنة اختيار المرشحين تضم إلهام أحمد إبراهيم رئيس قطاع الخدمات والأنشطة، والعميد طارق الباز رئيس قطاع الأمانة العامة، وأحمد موسى رائد عام الاتحادات الطلابية، والدكتور عمرو الدسوقي الشريف، منسق جائزة مصر للتميز الحكومى بالوزارة.