عبد الرحمن أبو زهرة.. فرح ودموع في حفل زفاف حفيدته

تصدر اسم الفنان عبد الرحمن أبو زهرة وحفيدته سارة صبري، خلال الساعات القليلة الماضية، مؤشرات البحث على «جوجل»، وذلك بعد ظهوره خلال حفل زفاف حفيدته سارة في مشهد اختلط فيه الفرح بالدموع.

عبد الرحمن أبو زهرة يشاهد حفيدته بفستان الزفاف

ونشرت سارة صبري حفيدة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة عبر موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام» فيديو لها وهي تستقبل جدها عبد الرحمن أبو زهرة وترتدي فستان الزفاف، وانهمرت في البكاء من سعادتها بانبهار جدها بها كعروسة.

عيد ميلاد الفنان عبد الرحمن أبو زهرة

واحتفل منذ أيام الفنان عبد الرحمن أبو زهرة بعيد ميلاده الـ88 حيث نشرت ابنته الدكتورة مي أبو زهرة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورة تجمعها بوالدها، يوم عيد ميلاده وعلقت عليها: «كل سنة وأنت طيب يا حبيبي، ربنا يبارك في عمرك، ويديك الصحة».

عبد الرحمن أبو زهرة وفيروس كورونا

في يناير الماضي أصيب الفنان عبد الرحمن أبو زهرة بفيروس كورونا، وقضى علي أثرها فترة في أحد مستشفيات العزل، ليعلن في منتصف يناير خروجه من المستشفي لاستكمال العلاج في المنزل، ويتعافى تمامًا ويكون أول ظهور له خلال حفل زفاف حفيدته سارة.

يذكر أن الفنان عبد الرحمن أبو زهرة شارك مؤخرا كضيف شرف في مسلسل «موضوع عائلي»، من بطولة ماجد الكدواني، ورنا رئيس، ومحمد شاهين، ومن إخراج أحمد الجندي.