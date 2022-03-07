العليا للفيروسات: مصر في نهاية الموجة الخامسة لكورونا

أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن نسب الإشغالات بالمستشفيات والأماكن المخصصة لعزل المصابين بفيروس كورونا في انخفاض، لافتا الي أنها لم تتجاوز نسبة ال40% ، وأن مصر تشهد حاليا نهاية الموجة الخامسة لفيروس كورونا كوفيد 19، مشيرًا إلى أن الأعداد ستستمر في الانخفاض حتى نهاية شهر ماري الجاري.

مراحل الموافقة النهائية على فايزر

وأضاف عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات خاصة إلى «الوطن» أن مصر من الدول التي تتوافر بها مختلف اللقاحات والأدوية لفيروس كورونا، مشددًا على أنه يجرى حاليا مراجعة ملف دواء فايزر لكورونا من قبل هيئة الدواء المصرية، وأنها حاليا في مراحل الموافقة النهائية لتوافرها في مصر قريبا، مؤكدا أن إجراءات الحكومة المصریة المصرية تبذل قصارى جهدها وإمكاناتها لتوفير الوقاية والعلاج ضد فيروس كورونا.

إجراءات مواجهة كورونا

وأكد عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، علي ضرورة الالتزام بكافة إجراءات مواجهة فيروس كورونا، وأبرزها ارتداء الكمامة وسرعة الحصول على لقاح كورونا، وضرورة استشارة الطبيب المختص حال الشعور بأي أعراض جانبية و تجنب الحصول على أدوية أو عقاقير دون استشارة الطبيب المختص.

نسب الإشغالات بالعزل

وفي السياق ذاته أكد الدكتور عمرو الحديدي مدير مستشفى قصر العيني الفرنساوي التابع لمستشفيات جامعة القاهرة أنه لا توجد أي أعراض جانبية جديدة لفيروس كورونا، لافتا إلى أن نسب الإشغالات بوحدة العزل بسيطة جدا، وأنه لا توجد مشكلة أو أزمات تتعلق بالأدوية وأن هناك استعدادت على أعلى مستوى داخل المستشفيات لمواجهة أي سيناريوهات تتعلق بأزمة كورونا.