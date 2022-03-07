مفاوض أوكراني: المحادثات مع روسيا أثمرت بعض التقدم «بشأن الإجلاء»

قال مفاوض أوكراني، اليوم الاثنين، إنّ المحادثات مع روسيا أثمرت بعض التقدم بشأن الإجلاء للمدنيين الأوكرانيين من المدن التي تشهد قصفا عنيفا من قبل عناصر الجيش الروسي، وفقا لموقع «سكاي نيوز عربية».

وكانت هيئة الصليب الأحمر الدولي قد أعلنت العثور على ألغام في ممرات الخروج الآمنة للمدنيين الأوكرانيين، وهو الأمر الذي استنكره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثناء حديثه اليوم.