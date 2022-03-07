أحمد سعد يروج لأغنيته الجديدة «النفسية» من ألبوم وسع وسع «فيديو»

روج الفنان أحمد سعد، اليوم الإثنين، عبر موقع الفيديوهات والصور إنستجرام لأغنيته الجديدة «النفسية».

ونشر سعد البرومو الدعائي للأغنية، وعلق قائلا: «انتظروا النفسية تالت أغنية من ألبوم وسع وسع يوم الأربعاء الساعة 8 على قناتي عبر اليوتيوب من إنتاج مزيكا».

أغنية عليكي عيون

وطرح سعد في عيد الحب، أول أغنية له من ألبومه الجديد، التي تحمل عنوان «عليكي عيون» التي تصدرت التريند في 12 دولة عربية، وهي: «السعودية، الأردن، الإمارات، البحرين، الكويت، مصر، ليبيا، لبنان، العراق، اليمين، تونس، قطر».

أغنية «عليكي عيون»، من غناء وألحان أحمد سعد، وكلمات محمد شافعي، وتوزيع موسيقي محمد عاطف الحلو.

وتقول كلمات الأغنية:

عليكي عيون لا بتنافق ولا بتخون

وفيها من الأمان مخزون

وفيها من الجمال أسرار

عليكي كلام يمشي الحزن وأبقى تمام

يطمن قلبي يرجع خام

ف أكون أنا وانتي كالأطفال

عليكي سلام يقويني على الأيام

فيه طاقة تزقني لقدام وبيها بكمل المشوار

عليكى هدوء حلاوة صوت ونظرة شوق

أكون زعلان أشوفك أروق واحس براحة واستقرار

أغنية بنادي عليك

كما طرح سعد أغنيته الثانية بنادي عليك، من ألبومه الجديد وسع وسع، واحتفل منذ أيام مع جمهوره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بتصدر كليبه الجديد بنادي عليك، التريند بعد 24 ساعة من طرحه.

وعلق سعد: «كليب بنادي عليك تريند مصر وجميع الدول العربية في أول 24 ساعة شكرا جمهوري الحبيب.. أحمد سعد، أغنية بنادي عليك، من كلمات وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى فهد.

وتقول كلمات أغنية «بنادي عليك»:

بنادي عليك حبيبي حس بهوايا دى ناري قايده جوايا

وسيبلي جراح ياريت نرتاح وأشوف الدنيا بعيونك لأن هدوئى بيخونك

وأنا بنهار بنادي عليك حبيبي قول وريحني بعادك عنيده جارحني يا ريت يا حبيببي تصارحني هنعمل إيه هنبعد ولا هنقرب تعالى نحس ونجرب بعادنا حبيبي هيخرب ما بينا حاجات بنادي عليك تعبت كتير عشان أبينلك أني شاريك وعايش عمري أفكر فيك، ومش فاهمك يا ريت تفهم بأن البعد هيخليك فراقنا يعدي عادي عليك ولا يهمك.