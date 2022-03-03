«بنادي عليك» لـ أحمد سعد تتخطى حاجز 300 ألف مشاهدة على اليوتيوب

حقق كليب الفنان أحمد سعد، الجديد «بنادي عليك»، نجاحًا كبيرًا خلال 24 ساعة من طرحه، على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

وحصد كليب «بنادي عليك»، للفنان أحمد سعد، أكثر من 300 ألف مشاهدة، في أقل من يوم، عبر قناته الخاصة على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وتُعد الأغنية هي الثانية من ألبومه الجديد، الذي يحمل اسم «وسع وسع»، من كلمات وألحان أحمد سعد، وتوزيع موسيقى فهد.

أغنية «عليكي عيون» لـ أحمد سعد

أما أغنيته الأولى من ألبومه الجديد «وسع وسع»، فتحمل اسم «عليكي عيون»، طرحها الفنان أحمد سعد، يوم 23 فبراير الماضي، عبر قناته على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وحققت انتشارًا واسعًا خلال مدة طرحها، وتفاعل معها عدد كبير من الجمهور، إذ كتبت إحدى المتابعات، «أغنية تجنن»، بينما كتبت أخرى، «أحلى أغنية»، عبر حساباتهم على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

وحققت أغنية «عليكي عيون»، للفنان أحمد سعد، أكثر من 6 ملايين مشاهدة، كما احتفل سعد، بتصدر هذه الأغنية التريند، عبر صفحته الخاصة بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

وقال الفنان أحمد سعد: «بعد تصدر التريند رقم 1 في مصر.. أغنيه عليكي عيون متصدرة التريند في جميع الدول العربية.. كله بفضل حبكم شكرا جمهوري الحبيب»، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».