أحمد سعد يطرح أغنيه «بنادي عليك» (فيديو)

طرحت شركة «مزيكا»، أغنية جديدة للنجم أحمد سعد وهي «بنادى عليك»، وذلك عبر موقع نشر الفيديوهات «يوتيوب»، وعلى جميع المتاجر الإلكترونية، وهي الأغنية الثانية من ألبومه الجديد، الذي يحمل اسم «وسع وسع».

أغنية «بنادي عليك»، من كلمات وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى فهد.

وكان الفنان أحمد سعد وجه رسالة شكر لجمهوره، بسبب تصدره «تريند» رقم 1 في مصر، وفي جميع الدول العربية كله بعد نجاح أغنيته «عليكي عيون» التي تخطت حاجز 10 ملايين مشاهدة حتى الآن.

ونشر سعد برومو أغنية «بنادي عليك» عبر حسابه الشخصي على «إنستجرام»، وعلق قائلًا: «بفضل حبكم شكرًا جمهوري الحبيب.. بعد نجاح عليكي عيون انتظروا بنادي عليك تاني أغنية من ألبوم وسع وسع الأربعاء الساعة 8 على يوتيوب وجميع المتاجر الإلكترونية».

كلمات أغنية بنادي عليك

وتقول كلمات أغنية «بنادي عليك»:

بنادي عليك حبيبي حس بهوايا دى ناري قايده جوايا

و سيبلي جراح ياريت نرتاح وأشوف الدنيا بعيونك لأن هدوئى بيخونك

وأنا بنهار بنادي عليك حبيبي قول و ريحني بعادك عني

ده جارحني ياريت يا حبيببي تصارحني هنعمل إيه

هنبعد ولا هنقرب تعالي نحس و نجرب بعادنا

حبيبي هيخرب ما بينا حاجات بنادي عليك

تعبت كتير عشان أبينلك إني شاريكو عايش عمرى أفكر فيك.

و مش فاهمك ياريت تفهم بأن البعد هيخليك فرقنا يعدي عادي عليك ولا يهمك.

أحمد سعد يتصدر التريند بأغنية «عليكي عيون»

واحتفل الفنان أحمد سعد عبر موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، بتصدر أغنيتة الجديدة «عليكي عيون» التريند في 12 دولة عربية، وهي: «السعودية، الأردن، الإمارات، البحرين، الكويت، مصر، ليبيا، لبنان، العراق، اليمن، تونس، قطر".

أغنية «عليكي عيون»، من غناء وألحان أحمد سعد، وكلمات محمد شافعي، وتوزيع موسيقي محمد عاطف الحلو.