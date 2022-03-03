أحمد سعد يحتفل بتصدر كليب «بنادي عليك» التريند: شكرا لجمهوري

احتفل الفنان أحمد سعد، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بتصدر كليبه الجديد «بنادي عليك» التريند، بعد 24 ساعة من طرحه.

وعلق أحمد سعد، قائلا: «كليب بنادى عليك ترند مصر وجميع الدول العربية في أول 24 ساعة، شكرا جمهوري الحبيب».

وأغنية «بنادي عليك»، من كلمات وألحان أحمد سعد، وتوزيع موسيقي فهد.

وتقول كلمات أغنية «بنادي عليك»:

بنادي عليك حبيبي حس بهوايا دي ناري قايدة جوايا

وسيبلي جراح ياريت نرتاح وأشوف الدنيا بعيونك لأن هدوئي بيخونك

وأنا بنهار بنادي عليك

حبيبي قول وريحني بعادك

عنيدة جارحني

ياريت يا حبيببي تصارحني هنعمل إيه

هنبعد ولا هنقرب تعالي نحس ونجرب

بعادنا حبيبي هيخرب ما بينا حاجات

بنادي عليك

تعبت كتير عشان أبينلك إني شاريك عايش عمرى أفكر فيك

ومش فاهمك ياريت تفهم إن البعد هيخليك فرقنا يعدي عادي عليك ولا يهمك.

طرح أغنية «عليكي عيون»

وطرح الفنان أحمد سعد منذ أيام أغنية «عليكي عيون»، تزامنا مع احتفالات عيد الحب وتصدرت التريند في 12 دولة عربية، هي السعودية، والأردن، والإمارات، والبحرين، والكويت، ومصر، وليبيا، ولبنان، والعراق، واليمن، وتونس، وقطر.

ووجه أحمد سعد الشكر لجمهوره عبر موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، قائلًا: «بفضل حبكم شكرًا جمهوري الحبيب.. بعد نجاح عليكي عيون انتظروا بنادي عليك تاني أغنية من ألبوم وسع وسع».

أغنية «عليكي عيون»، من غناء أحمد سعد، وكلمات وألحان محمد شافعي، وتوزيع موسيقى محمد عاطف الحلو وبيدو أرتيست، وهي من إنتاج شركة مزيكا. ونالت الأغنيه إشادات جمهور «سعد» بسبب اللون الرومانسي الذي تميزت به.