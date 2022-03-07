«الدفاع» الأمريكية: إرسال 500 جندي إضافي لأوروبا مطلع الأسبوع المقبل

قال وزير الدفاع الأمريكي، إنّ بلاده أمرت بإرسال 500 جندي إضافي لأوروبا مطلع الأسبوع المقبل، وفقا لموقع «سكاي نيوز عربية».

ويشار إلى أنّ الحرب بين روسيا وأوكرانيا لا تزال مشتعلة منذ أواخر شهر فبراير الماضي، بينما شهدت الأراضي الأوكرانية نزوح آلاف المدنيين الأوكرانيين والمقيمين نحو الحدود البولندية والرومانية والمجرية والسلوفاكية، ومن جانبه قال رئيس الدبلوماسية الأوروبية، إنّ أزمة اللجوء الأوكرانية تعد هي الأسوأ في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.