أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم الثلاثاء 8-3-2022

تعتبر الفاكهة واحدة من الأطعمة التي يساعد تناولها على تقوية الجهاز المناعي، فضلا عن أنَّها تعيد بناء العناصر المهمة التي يفقدها الجسد خلال فترات الأمراض كنزلات البرد وغيرها والتي تظهر بين الحين والآخر كفيروس كورونا ومتحوّره القوي أوميكرون والذي تسبب في وفاة كثيرين.

وفي هذا الصدد، وفي إطار متابعة الكثيرين للأسعار خاصة مع قرب قدوم شهر رمضان، تستعرض «الوطن» فيما يلي أسعار الفاكهة المختلفة، وفق جولة صاحبة أجرتها في الأسواق:

أسعار الفاكهة في الأسواق

سجلت أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء حالة من التباين في الأسواق المحلية، وذلك وفق ما رصدته «الوطن» في الأسواق، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

- سعر كيلو البرقوق 25 جنيهًا.

- سعر التفاح الجولدن بين 17 و19 جنيهًا للكيلو الواحد.

- سعر الموز 10 جنيهات للكيلو الواحد.

- ْسعر اليوسفي تراوح بين 8 و10 جنيهات للكيلو الواحد.

- سعر التفاح سعر 25 جنيهًا للأمريكاني.

- سعر التفاح السوري واللبناني لـ18 جنيهًا.

- سعر كيلو الفراولة 10 جنيهات.

- سعر الكيوي 25 جنيهًا للكيلو الوحد.

- سعر كيلو البرتقال بين 3 و5 جنيهات باختلاف النوع.

- سعر الكيلو الواحد من الأفوكادو نحو 50 جنيهًا.

الفاكهة في سوق العبور

فيما وسجلت أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء الموافق 8 مارس كالتالي:

سعر البرتقال في سوق العبور

واختلف سعر كيلو البرتقال البلدي بين جنيهين و4 جنيهات.

سعر الفراولة في سوق العبور

وتراوح سعر كيلو الفراولة بين 7 و10 جنيهات في سوق العبور.

سعر الجوافة في سوق العبور

تراوح سعر كيلو الجوافة بين 4 و8 جنيهات بسوق العبور.

سعر التفاح في سوق العبور

تراوح سعر التفاح بين 12 و20 جنيهًا باختلاف النوع.

سعر العنب في سوق العبور

سجل سعر كيلو العنب المستورد في سوق العبور نحو 30 جنيهًا.