الديهي: سعر برميل البترول سيصل لأرقام قياسية متأثرا بصراع أوكرانيا وروسيا

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الولايات المتحدة الامريكية تناقش إجراء منفردا بمنع استيرادها للنفط والغاز من روسيا، وهي تلقي حجرا كبيرا في بحيرة متلاطمة الأمواج، موضحًا أنه لأول مرة منذ اندلاع الأزمة يكون هناك قرار أمريكي منفرد وتصور أمريكي للعقوبات بعيدًا عن حلف الناتو بشكل شامل، وهذا له أكثر من تفسير.

وأضاف الديهي، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على قناة «TeN»، أنّ إعلان أمريكا دراسة حظر استيراد الغاز والنفط الروسي، تسبب في ارتفاع خرافي وغير مسبوق في أسعار النفط والغاز في العالم اليوم وأمس.

أمريكا تعتمد على النفط الروسي بنسبة 8% فقط

وأوضح «الديهي»، أنّ الولايات المتحدة تعتمد على النفط والغاز الروسي بنسبة 8% فقط، ويمكن تعويضهم باستيرادها من أي دولة أخرى مثل فنزويلا والمملكة العربية السعودية ودول الخليج التي أعادت أمريكا التواصل معهم وحتى إيران، إذ وصل سعر برميل البترول خام برنت لـ 140 دولارا، وسعر برميل البترول سيصل لأرقام قياسية خلال الفترة القادمة ومن المتوقع أن يصل لـ 200 دولار للبرميل.

محاولة حصار روسيا اقتصاديا تأثيرها عنيف على أوروبا

وأشار الإعلامي، إلى أنّ هذا القرار تأثيره على أوروبا عنيف جدًا بينما تأثيره على الولايات المتحدة سيكون محدودا، موضحًا أن محاولة حصار روسيا اقتصاديًا قد يؤثر على المصارعة لحل الازمة الليبية.

وتوقع أن تسعى الأصابع التي تحاول محاصرة ومعاقبة روسيا وضع حلول عاجلة للازمة الليبية، وربما نجد اتفاقًا مع إيران واتفاقًا مع ليبيا والعراق وفنزويلا؛ لمحاولة ضبط الأسعار المنفلتة، وتعويض الفاقد حال الاستغناء عن النفط الروسي، وقد تدير الولايات المتحدة عملية إدماج لهذه الدول بمنظومة أوبك لتعويض الفاقد الروسي وضبط الأسعار.