استشاري مناعة يكشف عن أضرار جديدة لكورونا.. منها التهاب غشاء التامور

يطرح فيروس كورونا العديد من التساؤلات يوميا منذ تسجيل أول إصابة بالوباء في مدينة ووهان الصينية بأواخر ديسمبر 2020، ومن بين تلك التساؤلات «ما الاضطرابات التي يسببها الفيروس بالقلب والأوعية الدموية؟ وما مدى خطورتها؟».

وفي هذا الصدد، أجاب الدكتور أحمد الأنصاري، استشاري أول المناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، عن كل تلك التساؤلات خاصة في ظل حدوث مضاعفات لدى بعض مصابي فيروس كورونا، وتتمثل تلك المضاعفات في حدوث التهابات بالقلب والأوعية الدموية، ويكون ذلك نتيجة خلل في الجهاز المناعي.

كورونا يسبب التهابات في عضلة القلب والأوردة

وأضاف الأنصاري، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الفيروس التاجي «كورونا»، يمكن أن يسبب التهابات في عضلة القلب والأوعية الدموية.

وأشار إلى أن الكثير من تلك الالتهابات يكون نتيجة حدوث خلل في الجهاز المناعي للإنسان.

الاضطرابات التي يسببها الفيروس

وأوضح أن من أشكال الالتهابات التي يمكن أن يسببها فيروس كورونا في القلب؛ حدوث التهاب غشاء التامور، وهو تورم وتهيج في الغشاء الشبيه بالجيب المحيط بالقلب، بالإضافة إلى حدوث التهابات الأوعية الدموية، مشددا على ضرورة المراقبة السريرية للقلب والأوعية الدموية لدى جميع المصابين بفيروس كورونا، حتى لو كانت الإصابة خفيفة؛ للتأكد من سلامة القلب والأوعية الدموية للمصاب.

الإجراءات الوقائية لتقليل فرص الإصابة بكورونا

وأضاف «الأنصاري»، أنه لا بد من الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية لتقليل فرص الإصابة بالفيروس، ومن أهم تلك الإجراءات؛ الالتزام بارتداء الكمامة، والمداومة على غسل اليدين، وتجنب التواجد في الأماكن المزدحمة قدر المستطاع، وتجنب مقابلة الأشخاص الذين يعانون من نزلات البرد، بجانب الحرص على التعرض لأشعة الشمس بشكل يومي.