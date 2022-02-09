مستشار الرئيس يحذر من مضاعفات كورونا بعد التعافي: استمروا في الكورس العلاجي

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحية، إن مضاعفات فيروس كورونا كثيرة، وتظهر بعد التعافي لمدة من 3 إلى 6 أشهر، وتختلف من مصاب إلى آخر، موضحًا أن مضاعفات فيروس كورونا تشمل الإرهاق المستمر، والنهجان الذي يعد من أكثر الأعراض المصاحبة.

الاستمرار في المتابعة العلاجية

وأكد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن متحور أوميكرون و«دلتا» هما أكثر المتحورات انتشارًا على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن مضاعفات فيروس كورونا أصابت العديد من المتعافين بالتهابات رئوية، وتركت مشاكل في الجهاز التنفسي، وآخرون تأثروا بأمراض في القلب وغيره، ولتفادي هذه المضاعفات لابد من الاستمرار في المتابعة العلاجية مع الطبيب المشرف على الحالة، والاستمرار على الكورس العلاجي لحين زوال المضاعفات.

أهمية لقاحات كورونا في الموجة الرابعة

وتابع مستشار الرئيس للشئون الصحية، نطلب من المواطنين مساعدة الدولة في الوصول للمستهدف من التطعيم، خاصة أن اللقاح ساهم في خفض معدلات الإصابة بالفيروس وكذلك الوفيات، قائلا: «لاحظنا جميعا ذلك في الموجة الحالية.. والتي اختلفت كثيرا عن الموجات الثلاث السابقة، مطمئنا المواطنين من جميع اللقاحات، لا داعي للخوف.. كل الدول مستمرة في عملية التطعيمات».

وفي سياق متصل، كشفت وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا على مستوى محافظات الجمهورية داخل المستشفيات، وأكدت الوزارة استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة تجاه الفيروس، وغيره من الأمراض المعدية.