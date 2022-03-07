مذكرة تفاهم بين العدل ورئيس «الصليب الأحمر» لتعزيز ثقافة القانون الإنساني

وقع المستشار عمر مروان وزير العدل، رئيس اللجنة القومية للقانون الدولي الإنساني، صباح اليوم، في جنيف مذكرة تفاهم مع بيتر موريو رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر حول مجالات نشر وتعزيز ثقافة القانون الدولي الإنساني، وحضر مراسم توقيع المذكرة السفير أحمد إيهاب جمال الدين، مندوب مصر الدائم في جنيف.

وتهدف المذكرة إلى تنظيم الفعاليات والمؤتمرات والحلقات النقاشية للعاملين بالقطاعات المستهدفة، والجهات المعنية بالقانون الدولي الإنساني في مصر، وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بملاءمة القوانين الوطنية للاتفاقات الدولية المصدق عليها من جانب جمهورية مصر العربية .

اتفاقات ذات صلة بالقانون الدولي

جاء توقيع مذكرة التفاهم ترجمة لجميع الاتفاقات الدولية والإقليمية التي انضمت لها مصر ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني.

وعلى هامش توقيع مذكرة التفاهم، التقى الوزير، هيلين دورهام مديرة القانون الدولي والسياسة في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، كورديلا دوريج رئيس الشعبة القانونية باللجنة الدولية للصليب الأحمر، روبرت مارديني المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنى صادق نائب المدير الإقليمي لإفريقيا باللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وضمت محاور الحديث أهمية نشر ثقافة القانون الدولي الإنساني سواء على مستوى المواطن أو الجهات المعنية بالقانون الدولي الإنساني ومنظمات المجتمع المدني، وتعزيز العلاقات مع اللجان العربية.