«جمال وسميحة» يقهران المياه البيضاء: النور رجع لعينينا

أصيب منذ شهور بمياه بيضاء على عينيه لكنه لم يكن يعلم ولم ينتبه لذلك بسبب ضغوط الحياة ومطالبها والوقت المتسارع، وبالصدفة البحتة اكتشف ذلك من خلال القوافل الطبية التى تنظمها مبادرة حياة كريمة للكشف على المواطنين والاطمئنان على صحتهم، عندما زارت قافلة صحية تابعة للمبادرة قريته فتوجه مثله مثل أهالى القرية للكشف والاطمئنان على صحته فأخبروه أنه مصاب بمياه بيضاء فى عينيه، وعلى الفور قاموا بتحويله لإجراء العملية لتعود له الرؤية الواضحة من جديد دون أن يتكلف جنيهاً واحداً.

وروى جمال سيد محمد، من محافظة بنى سويف، رحلته فى اكتشاف المرض من خلال الكشف فى قافلة المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لـ«الوطن» قائلاً إنه أجرى العملية منذ حوالى شهر ونصف، فالله جعل مبادرة حياة كريمة سبباً ليكتشف هذا المرض، ويبدأ رحلة علاجه بالمجان من خلال المبادرة.

وأوضح أنه علم بإصابته منذ 3 أشهر، وقررت المبادرة علاجه حتى لا يتأثر نظره ورؤيته، وأجرى بعد فترة صغيرة العملية التى نجحت فى إزالة المياه البيضاء من عينيه، مؤكداً أن مبادرة حياة كريمة ليس لها مثيل، ويقوم القائمون عليها بتلبية كافة احتياجات المواطنين على المستوى العام والخاص، وبشكل عام قريته تشهد إحلالاً وتجديداً للمدارس والصرف الصحى وشبكات المياه، بجانب مساعدة الفقراء والمحتاجين وتوفير فرص عمل ومشروعات متناهية الصغر وصغيرة، بجانب الجانب الطبى من خلال المبادرة الذى يعمل على علاج المواطنين وتوفير الأدوية والرعاية الصحية.

أما سميحة سيد محمود، من محافظة بنى سويف أيضاً فكانت تعانى من المياه البيضاء على عينيها، وعبرت عن سعادتها البالغة بمبادرة حياة كريمة والمعاملة الحسنة التى توفرها المبادرة للمواطنين وتلبية كافة الاحتياجات، مشيدة بالطاقم الطبى ومعاملته الجيدة لها سواء فى مرحلة الكشف أو مراحل العلاج وإجراء العملية والمتابعة معها بعد العملية، وأضافت: «ربنا كرمنا وفى المبادرة وقفوا معانا وقفة جامدة، ومكنتش بشوف كويس بسبب الميه البيضا على عينى وكنت بعانى منها بقالى حوالى 6 شهور، بس من 21 يوم عملت العملية وبقيت كويسة وبشوف بعينى كويس وقالوا لى هعمل عينى التانية لما عينى اللى عملت فيها العملية تتحسن بعد شهرين، وقاموا معايا بالواجب وزيادة وربنا يقدرهم على فعل الخير وشوفنا أحسن معاملة».

وبسؤالها عن مبادرة حياة كريمة قالت إن المبادرة لم ير منها المواطنون إلا كل شىء جميل، وبيعملوا حاجات حلوة، شايفين الصرف الصحى بيتعمل والمدارس بتتبنى من جديد، ودخلوا لنا شبكات المياه ده غير عينى اللى ربنا شفاها بسبب مبادرة حياة كريمة، والحمد لله بقيت أشوف، ربنا يخلى الرئيس عبدالفتاح السيسى لمصر ويقدره على فعل الخير كله للمصريين».

وأشادت الحاجة سميحة بالرئيس عبدالفتاح السيسى وجهوده التى يقوم بها من أجل المصريين، والتى بدأ المواطن المحتاج يشعر بها وبدأت تتغير حياته بالفعل، وهو الأمر الذى لم يكن يحدث من قبل، فالمواطن أصبح يجد طريقاً ممهداً يسير عليه، وأصبح يجد مكاناً يعالج فيه دون أن يتكلف جنيهاً واحداً.