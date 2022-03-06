«التضامن»: توصيل المياه للقرى المحرومة في 5 محافظات ضمن حياة كريمة

قال الدكتور أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للمجتمع المدني، إنه تم إطلاق مشروع جديد لتوصيل المياه للأسر الأولى بالرعاية، مشيرا إلى أنه من المقرر توصيل مياه الشرب إلى المناطق المحرومة في 5 محافظات، وهي: الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج، ضمن المرحلة الأولى لقرى حياة كريمة.

الأورمان توفر 100 مليون جنيه لدعم الأسر الأكثر احتياجا

وأضاف «عبد الموجود»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن جمعية الأورمان وفرت 100 مليون جنيه بالتنسيق مع وزارة الإسكان لتنفيذ مشاريع تركيب وصلات المياه بالقرى وتكون بجودة عالية.

إنشاء 1000 مدرسة مجتمعية ضمن حياة كريمة

وأوضح مساعد وزير التضامن الاجتماعي للمجتمع المدني، أن الدولة تنفذ 1000 مدرسة مجتمعية ضمن مبادرة حياة كريمة بالتنسيق مع مختلف الجهات، لافتا إلى أن الأسرة والطفولة أهم المشاريع التي تركز عليها مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتم تنفيذ الحضانات والمدارس المجتمعية وفصول محو الأمية بالشراكة مع مؤسسات المجتمع الأهلي، وتخدم المدرسة المجتمعية المتسربين من التعليم ويتم إلحاقهم بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتدريس المناهج الخاصة بمراحلهم العمرية المختلفة.

وأطلق الرئيس عبد الفتاج السيسي مبادرة حياة كريمة في عام 2019 من أجل توفير سكن وحياة أفضل للمصريين في مختلف الأماكن.