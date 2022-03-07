إنجاز 80% من أعمال مشروعات «حياة كريمة» بقرى الوادي الجديد

يواصل قطار «حياة كريمة» مسيرته للحد من الفقر، وتحسين مستوى معيشة المواطن والارتقاء بها، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التي تتبناها الدولة، وتعمل عليها، وعلى رأسها رفع كفاءة المنازل، وتوصيل المياه، والصرف الصحي، والكهرباء، وتوصيل الغاز، فضلا عن القوافل الطبية التي تنظمها المبادرة، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.

مشروعات «حياة كريمة» في الوادي الجديد

وكشفت المبادرة الرئاسية حياة كريمة، عن المشروعات التي تعمل عليها في محافظة الوادي الجديد، مشيرة إلى أن نسب الإنجاز عالية في معظم القطاعات في مركز الفرارة، إذ انتهت المبادرة في مجال قطاع المياه من 10 مشروعات، كما بلغت نسب تنفيذ باقي المشروعات 80%، وفي قطاع المحليات تم الانتهاء من الإنشاءات وجاري عمل التشطيبات لـ6 مجمعات.

الانتهاء من أعمال قطاع الصرف الصحي

وفي قطاع الصحة، تم الانتهاء من إنشاء عدد من نقاط الإسعاف، وجاري تنفيذ التشطيبات اللازمة، بينما وصلت نسبة التنفيذ في الوحدات الصحية إلى 60%، وفي قطاع الزراعة من 70 إلى 85%، وفي قطاع الصرف الصحي تم الانتهاء من المشروعات بنسبة 100% من خطوط الانحدار والطرد، و45 % لمحطات الرفع، بينما وصلت نسبة إنجاز محطات المعالجة إلى 30%.

انطلاق المرحلة الثانية يوليو المقبل

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أنه يجرى العمل حاليا على سرعة الانتهاء من مختلف المشروعات المدرجة فى إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بالقطاعات كافة.

وأشار رئيس الوزراء إلى تجهيز مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة، التي من المقرر البدء في تنفيذها مع بداية العام المالي الجديد في يوليو المقبل، وذلك خلال الاجتماع المنعقد لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي يجري تنفيذها فى إطار المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري.