«حياة كريمة» تعقد لقاء موسعا مع مؤسسات المجتمع المدني لتوحيد الجهود

أعلنت مؤسسة حياة كريمة، أول خطوة تستهدف توحيد جهود المجتمع المدني، مؤكدة أنه واحد من أهم القطاعات التي تعمل دائما في صمت لخدمة التنمية في مصر.

وأكدت المؤسسة في بيان عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «نستهدف توحيد جهود المجتمع المدني بمحبة قادرة على ملء القلوب بنور يعين الدولة على المضي قدمًا في خطط التنمية الطموحة».

استكمال سلسلة اللقاءات التنسيقية

واستكمالًا لسلسة اللقاءات التنسيقية التي بدأت بلقاء رؤساء الاتحادات النوعية والإقليمية كافة، والتي يعقدها فريق العمل المكلف بتنفيذ التوصية الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس وهي تكليف إدارة منتدى شباب العالم والجهات والمؤسسات المعنية بإنشاء منصة حوار فعالة بين الدولة وشبابها ومؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية، عقدت الدكتورة نهى طلعت ومؤسسة حياة كريمة لقاءً موسعا مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني والعاملة في مختلف مجالات التنمية بغرفة العمليات المركزية للمشروع القومي حياة كريمة؛ للتوافق حول نهج تشاركي لعمل هذه المؤسسات معا لتحقيق مبدأ التكامل وتوحيد الجهود مستهدفين بذلك تعظيم الجهود التنموية وتحسين أثرها على المواطن

قائمة حضور لقاء حياة كريمة

حضر اللقاء مجموعة من ممثلي المؤسسات والجمعيات كالتالي:

مؤسسة بيت الزكاة المصري

مستشفى الناس

مؤسسة الأورمان

بنك الطعام المصري

مؤسسة مصر الخير

مؤسسة مجدي يعقوب

المعهد القومي للأورام بكل فروعه

الهيئة القبطية الانجيلية

مؤسسة بهية

مؤسسة أهل مصر

مؤسسة صناع الحياة

مؤسسة صناع الخير

مؤسسة راعي مصر

الهلال الأحمر المصرى

جمعية رسالة

جمعية الباقيات الصالحات

جمعية الدكتور مصطفى محمود

مؤسسة العربي

مؤسسة أبو العينين

مؤسسة كير