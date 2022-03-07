«الزراعة»: نعرض منتجات بأسعار مخفضة وجودة عالية للتخفيف على المواطن

قالت الدكتورة منال إبراهيم، المشرف على منافذ السلع الغذائية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة المصرية بها منتجات بأسعار مخفضة وذات جودة عالية، من أجل التخفيف على المواطنين طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، الذي يُعرض على قناة «ETC».

معرض زهور الربيع

وأضافت «إبراهيم»، أن معرض زهور الربيع، يُعد المعرض السنوي الأكبر والأقدم في المنطقة العربية، إذ تقيمه وزارة الزراعة في حديقة الأورمان النباتية في محافظة الجيزة، ويتم فيه عرض جميع السلع الغذائية مثل اللحوم والسكر والزيت وعسل النحل بأسعار مخفضة، فالوزارة تقدم العديد من السلع بجودة عالية داخل المعرض لمواجهة جشع التجار.

عضو مجلس نواب يستنكر الزيادة في أسعار بعض السلع

من ناحية أخرى، ذكر النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة التخطيط بمجلس النواب، أن هناك زيادة الأسعار غير مبررة بدون رابط أو ضابط، وتدل علي وجود خلل كبير بمنظومة المراقبة، مطالبًا وزارة التموين والتجارة الداخلية بسرعة ضبط الأسعار داخل الأسواق بسبب الزيادة غير المعقولة أو المنطقية على المواطنين.

تأكيدات رئاسية عليا بتوفر مخزون كبير من السلع

وأوضح إمام، خلال مداخلة هاتفية في نفس البرنامج، أن هناك تأكيدات رئاسية عليا بتوفر مخزون كبير من السلع، متسائلاً عن أسباب ارتفاع الأسعار بالأسواق، إذ ذكر أنه يمكن ضبط أسعار السلع عن طريق تطبيق تسعيرة جبرية على المنتجات، على غرار قيام وزارة التموين بتطبيق التسعيرة بمعارض السيارات.