«الزراعة»: كلفنا اللجنة المسؤولة عن اتزان السوق بمتابعة الوضع الخاص باللحوم

علّق طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، على الأسعار الحالية، وقال: «مصر جزء من العالم وليست منعزلة عنه، وهناك زيادات طرأت على مدخلات الإنتاج بالكامل، مثل النقل والشحن والخامات، لا تواكب أو تناسب الزيادات التي حصلت في المنتج النهائي، ومصر أقل دولة في العالم تعرضت للزيادة في الأسعار».

زيادة أسعار الشحن

وأضاف «سليمان» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج الحياة اليوم على قناة الحياة: «الزيادة التي حدثت في أسعار الشحن والنقل تتراوح بين 40% و45%، بينما تقدر الزيادة التي طرأت على أسعار اللحوم ومنتجاتها بنحو 10% إلى 12%»، مناشدا المصريين بمقاطعة التجار الذين يبيعون بأسعار مبالغ فيها وغير مبررة.

وتابع رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي: «تم تكليف اللجنة الاستيرادية المسؤولة عن اتزان السوق المحلي بمتابعة الوضع الخاص باللحوم، ولا يوجد أي نقص فيها، وانعقدت اللجنة ووافقت على استيراد 330 ألف رأس من الماشية، للذبح الفوري والتسمين والحصول على 50 ألف طن من اللحوم المبردة والمجمدة».

استيراد يغطي متطلبات المصريين

وأكد طارق سليمان: «ما تمّ الاتفاق على استيراده يغطي كل متطلبات وأذواق الشعب المصري، ووزارة الزراعة تراقب وتنظم الخدمات لكنها ليست المستوردة، لأن القطاع الخاص هو الذي يستورد»، وأوضح أن المنتج المصري استطاع الحفاظ على الإنتاجية ورفعها مقارنة بدول العالم طوال فترة كورونا، وهو ما أدى إلى استقرار المعروض.