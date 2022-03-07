«الزراعة»: مصر الأولى في استزراع الأسماك بالشرق الأوسط وإفريقيا

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة قدمت كل أنواع الدعم الفني للفلاح من دراسات جدوى وغيرها، لمساعدته في توفير المستلزمات التى يستخدمها من أجل تعظيم إنتاجية الفدان وتحسين جودة المنتج.

وأوضح «القرش» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الرئيس السيسي وجه بتخصيص 9 مناطق استثمارية للإنتاج الداجني، وأن الإنتاج الداجني كان متوقف تصديره لمدة 14 عاما، إلى أن تحول الوضع وأصبحت وزارة الزراعة قادرة على توفير احتياجات المواطنين من اللحوم البيضاء وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن وبيض المائدة.

مصر الأولى بالشرق الأوسط وإفريقيا في استزراع الأسماك

وأضاف «القرش» أن مشروعات الثروة السمكية منذ 2014 حتى الآن لا تقارن بأي عهد سابق، ومنها مشروعات غليون والفيروز، وتطوير بحيرات المنزلة والبردويل والبرلس، واستصدار قانون للثروة المائية يحافظ على ممتلكاتنا المائية، وينمي مصادرنا، إلى أن أصبحت مصر الأولى على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا في استزراع الأسماك، والسادسة على مستوى العالم في إنتاج الأسماك.

«القرش»: هناك طفرة حدثت في الإنتاج الحيواني

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن الدولة المصرية بدأت العمل على أسماك المياه المالحة وتصديرها، بما يزيد ويعظم من الإنتاج والمردود الاقتصادي، لافتا إلى أن هناك طفرة حدثت في الإنتاج الحيواني، من خلال تحسين وتطوير السلالات ودعم مشروع البتلو المخصص له 200 مليون جنيه لمدة 10 سنوات، ولم ينفق منها شيء، ومع عمليات التطوير خلال السنوات السبع الأخيرة أنفقت الدولة عليه ما يقرب من 7 مليارات جنيه، ضمن خطة تقدر بـ15 مليار جنيه، وما زال الاستمرار في التطوير، بما يؤكد اهتمام الدولة بتطوير وتعظيم الإنتاج الحيواني.