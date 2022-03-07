أستاذة علوم سياسية: الغرب دفعوا روسيا للحرب الأوكرانية وافتعلوها

قالت الدكتورة ثريا الفرا، أستاذة العلوم السياسية، إن ما تقوم به الدولة الروسية تجاه أوكرانيا، عبارة عن عملية عسكرية دفاعية، فأوكرانيا تسعى دائما أن تدور في الفلك الغربي، موضحة أن إقليم دونباس عبارة عن جمهوريتين، وروسيا دعمت هذا الانفصال، ولم تجبرهما على الانفصال عن أوكرانيا، كما أن جزيرة القرم أراضي روسية في الأساس، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، الذي يُعرض على شاشة «TeN».

الدولة الروسية لم تبدأ الحرب على أوكرانيا

أوضحت «الفرا»، أن الدولة الروسية لم تبدأ الحرب على أوكرانيا، والغرب ظهر على حقيقته، وعداؤه للشعب الروسي ظهر، ولهذا ارتفعت شعبية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بين الروس، منوهة بأن الغرب هم من دفعوا روسيا للحرب وافتعلوها، كما أن روسيا لن تتراجع عن شروطها، ولن تنتظر حتى يتم الانقضاض عليها.

الأزمة الأوكرانية شهدت اليوم أكثر من تطور

فيما ذكر الإعلامي عمرو عبدالحميد، أن الأزمة الأوكرانية شهدت اليوم أكثر من تطور، فهناك شرخ في المعسكر الغربي سببه امدادات الطاقة، حيث اقترب سعر برميل النفط من 140 دولارا، كما أن هناك دولا بدأت تعلن موقفا مغايرا للولايات المتحدة الأمريكية ومنها ألمانيا، حيث إنهم يرون أنه لا يمكن الغاء الاعتماد على الغاز الروسي، وهناك أكثر من موقف يرى فيه المراقبون أن هناك شرخا في المعسكر الغربي تجاه روسيا.

روسيا متمسكة باعتراف أوكرانيا أن شبه جزيرة القرم أراض روسية

وأكد الإعلامي أن الحكومة الروسية ترى أن استبدال النفط الروسي إلى أوروبا ستستغرق أكثر من عام، منوها بأن روسيا متمسكة باعتراف أوكرانيا أن شبه جزيرة القرم أراض روسية، وألا ينضموا لحلف الناتو.