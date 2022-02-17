حقيقة طرح جزء ثاني من مسلسل «البحث عن علا» لـ هند صبري

تصدر نبأ وجود جزءً ثانيًا من مسلسل البحث عن علا، للفنانة هند صبري، محرك البحث جوجل، وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد النجاح الكبير الذي حققه العمل مؤخرًا، بعد طرحه على منصة «نتفليكس».

فريق عمل البحث عن علا يحتفل بتصدر المسلسل قائمة مشاهدة نتفليكس

وعلمت «الوطن»، أنّ الشركة المُنتجة لمسلسل البحث عن علا، لم تحسم موقفها بعد من تقديم جزءً جديدًا من العمل، إذ يرغب فريق العمل وصُناعه بالاحتفال بردود فعل الجمهور حول الجزء الأول، سواء داخل مصر أو خارجها وتصدره قائمة الأعلى مُشاهدة عبر المنصة الشهيرة.

من الوارد تقديم جزءًا ثانيًا من مسلسل البحث عن علا

وقالت المصادر، إنّه من الوارد تقديم جزءًا جديدًا من مسلسل البحث عن علا، لاسيما وأنّ قصة العمل تحتمل تقديم أكثر من جزء، من خلال مناقشة القضايا المُتعلقة بالمرأة المطلقة، لافتًا إلى أنّ إشكالية تقديم جزءً جديدًا ستضح خلال الفترة القليلة المُقبلة.

تعرف على أبطال مسلسل البحث عن علا لـ هند صبري

ويشهد المسلسل عودة الشخصية «علا عبد الصبور» والتي تلعب دورها النجمة هند صبري، حيث تواجه «علا» تحديات مختلفة خلال المرحلة الجديدة من حياتها وتكتشف حقائق ومفاجآت لم تكن تعلم بوجودها.

مسلسل البحث عن علا يناقش مواضيع مهمة ومتنوعة مثل علاقات الآباء والأبناء، والصداقات، والفرص الثانية ورحلة البحث عن الذات، حيث يضم العمل نخبة من كبار الفنانين مثل سوسن بدر، وهاني عادل، وندى موسى، ومحمود الليثي ولطيفة فهمي، وداليا شوقي، وياسمينا العبد، وأيسل رمزي، وعمر شريف، وكذلك قائمة من ضيوف الشرف تضم نخبة من النجوم الكبار من ضمنهم خالد النبوي وفتحي عبدالوهاب.