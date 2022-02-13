رئيس جامعة المنصورة: ملتقى كليات الفنون الجميلة فرصة لتبادل الخبرات

افتتح الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة اليوم الأحد، «ملتقى كليات الفنون الجميلة بالجامعات المصرية»، الذي تنظمه كلية الفنون الجميلة جامعة المنصورة تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

ويقام الملتقى خلال الفترة 13 -17 فبراير 2022 في إطار احتفالات جامعة المنصورة باليوبيل الذهبي بمرور 50 عاما على إنشائها تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

حضور رسمي مكثف بملتقى الفنون الجميلة

حضر افتتاح الملتقى كل من الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عمر غنيم عميد كلية الفنون الجميلة جامعة المنصورة، والسادة وكلاء الكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وبمشاركة 90 طالبا من كليات الفنون الجميلة جامعات المنصورة وحلوان وأسيوط والإسكندرية في تخصصات الجرافيك «رسم ، طباعة بارزة» والتصوير «ألوان، اكريلك على توال» والنحت «المعادن، الحديد الخردة».

«عبد الباسط»: الفنون لها أثر إيجابي في الارتقاء بالذوق العام

وبحسب بيان جامعة المنصورة فقد رحب الدكتور أشرف عبد الباسط بالطلاب المشاركين في هذا الملتقى الذي يعد فرصة لتبادل الخبرات في تخصصات الفنون الجميلة المختلفة، مضيفا أن الفنون لها أثر إيجابي في الارتقاء بالذوق العام وتنمية المجتمع.

وأثنى الدكتور محمد عطية البيومي على مشاركة عدد كبير من طلاب كليات الفنون الجميلة بالجامعات المصرية في هذا الملتقى، متمنيا لهم الاستفادة منه وإقامة سعيدة بجامعة المنصورة.