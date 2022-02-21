رئيس جامعة المنصورة الجديدة: نشر 40 بحثا علميا منذ بدء الدراسة

أعلن الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، عن نشر الجامعة 40 بحثا علميا جديدا باسم جامعة المنصورة الجديدة خلال فترة وجيزة منذ بدء الدراسة بها.

وأكد أنه جار العمل على افتتاح المعمل المركزي الأكبر على مستوى الدلتا والذي يعتبر إسهاما كبيرا لخدمة البحث العلمي في العلوم المختلفة في مجال الدراسات الطبية ومجال العلوم والهندسة وغيرها من الأبحاث العلمية المختلفة التي تخدم البحث العلمي.

المعمل المركزي الأكبر على مستوى الدلتا

وقال «الخولي»، في بيان صحفي، إن المعمل المركزي يخدم أيضا المجتمع المحيط به من مؤسسات علمية وصناعية وزراعية وغير مقتصر على البحث الأكاديمي فقط.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس جامعة المنصورة الجديدة، ومجلس الجامعة، اليوم، الدكتور أحمد أمين حمزة، رئيس مجلس أمناء جامعة المنصورة الجديدة.

مجلس أمناء جامعة المنصورة الجديدة

كان في استقبال رئيس مجلس الأمناء الدكتورة هالة المرصفاوي، عميد كلية الطب، والدكتورة سوزي فايز، مدير برنامج الطب، والدكتورة ناهد العناني، عميد كلية الصيدلة والدكتورة إيمان سعيد، مدير برنامج الصيدلة، الدكتور عصام الوكيل، عميد كلية طب الأسنان والدكتور طارق سليمان، مدير برنامج طب الأسنان، الدكتور وائل صديق، عميد كلية هندسة والدكتورة سارة البهلول، مدير برنامج الهندسة ، الدكتورة سمير صقر،عميد كلية العلوم، والدكتور عبد القادر مبارك عميد كلية الأعمال والدكتور علي شريف مدير برنامج الأعمال، والدكتور حسين الماحي عميد كلية المعاملات القانونية الدولية والدكتور سامي عبد الكريم مدير برنامج المعاملات القانونية الدولية والأستاذ عبد الله جاد أمين عام الجامعة والدكتور محمد عبد القادر مدير الموارد البشرية.

وأثنى الدكتور معوض الخولي، على الدعم المتواصل الذي يقدمه رئيس مجلس الأمناء لجامعة المنصورة الجديدة من مرحلة الفكرة والإنشاء واتبعها بأعداد اللوائح المنظمة للعمل ووضع الحجر الأساسي لتكوين وإرساء وتطبيق مفهوم الجيل الرابع بجامعة المنصورة الجدية، وتجهيز الجامعة بكل ما يخص ويخدم مفهوم الجامعات الذكية لتكون نقلة نوعية في التعليم في مصر.