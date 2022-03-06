افتتاح المهرجان الكشفي الـ39 والإرشادي الـ31 لجوالة جامعة المنصورة

افتتح الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس جامعة المنصورة لشؤون التعليم والطلاب، اليوم الأحد، فعاليات المهرجان الكشفي الـ39 والإرشادي الـ31 لجوالي وجوالات جامعة المنصورة، والذي تنظمه إدارة الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الطلاب، تحت شعار «جامعتنا حياتنا».

ويشارك في المهرجان كليات التمريض والطب والتربية للطفولة المبكرة والعلوم والسياحة والفنادق والهندسة والآداب والحاسبات والمعلومات والتربية الرياضية والتجارة والزراعة والتربية والحقوق والتمريض بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري وجمعية الكشافة باستاد المنصورة.

وجرى تنظيم المهرجان الكشفي تحت رعاية أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، وريادة الدكتور محمد عطية البيومي نائب ‏رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وبحضور عمداء ووكلاء الكليات المشاركين وأعضاء هيئة ‏التدريس، والدكتور محمد صبري سرايا منسق الأنشطة الطلابية، وإبراهيم فهمى مدير عام رعاية الطلاب، ‏وفاطمة الهلباوى مدير إدارة الجوالة والعاملين والطلاب‎.‎

أنشطة متعددة في المهرجان الكشفي لجامعة المنصورة

وأكدت جامعة المنصورة في بيان صحفي، أن أنشطة المهرجان تضمنت العديد من المجالات وهى الفني والأدبي، والاقتصاد وخدمة المجتمع والاتصال العالمي والفنون والقيم والاتجاهات الكشفية.

وتكونت هيئة التحكيم من القائد حاتم الزيني مستشار هيئة التحكيم جامعة طنطا، وطارق عرفة جامعة الأزهر، ويسري الدغيدي جامعة المنصورة، وأحمد عبد العزيز جامعة عين شمس، ومصطفى أبو السعود جامعة بنى سويف، وحسن أبو ضاوي جامعة المنوفية، ونهى الفطاطري جامعة طنطا، وفاطمة الصديق جامعة المنصورة، وكريم الششتاوى جامعة المنصورة، وخالد البهي جامعة الأزهر.

أهداف مهرجان الجوالة

وأوضحت الجامعة أن المهرجان يهدف لتنمية العديد من القيم ،كالقدوة الحسنة، والحياه الخلوية، والاعتماد على النفس والقيادة وتحمل المسؤولية.

وبدأت الفعاليات بالسلام الجمهوري وقراءة بعض آيات القران الكريم للجوال أحمد فكرى كلية التجارة، ثم استعراض طابور العرض.