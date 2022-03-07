رسالة ماجستير: «الوطن» ثاني أكثر استخداماً للإنفوجراف للتوعية بكورونا

شهد قسم الإعلام التربوي بكلية التربية النوعية في جامعة طنطا، اليوم الإثنين، مناقشة رسالة ماجستير للباحثة «سلمى الشحات نور الدين»، بعنوان «دور الإنفوجرافيك بمواقع الصحف الإلكترونية المصرية في تنمية وعي الجمهور بجائحة فيروس كورونا».

وحصلت الباحثة على درجة الماجستير في الإعلام التربوي تخصص صحافة، بتقدير ممتاز، حيث توصلت الدراسة إلى عدة نتائج، منها حصول موقع صحيفة «الوطن» على المرتبة الثانية على مستوى مواقع الصحف الإلكترونية المصرية، عينة الدراسة، من حيث استخدام الإنفوجرافيك لجذب الجمهور وتوعيته بجائحة كورونا.

لجنة الإشراف ومناقشة رسالة ماجستير بنوعية طنطا

ضمت لجنة الإشراف والحكم كلاً من الدكتور عبد الجواد سعيد ربيع، أستاذ الصحافة وعميد كلية الإعلام بجامعة المنوفية، مناقشاً ورئيساً، والدكتور وليد العشري إبراهيم، أستاذ الصحافة المساعد بقسم الإعلام التربوى بنوعية طنطا، مشرفاً رئيسياً ومناقشاً، والدكتورة أسماء الجيوشي مختار، أستاذ الإذاعة والتليفزيون المساعد بكلية الآداب جامعة المنصورة، مناقشاً، والدكتورة نجوى عباس البنداري، مدرس الصحافة بقسم الإعلام التربوى بنوعية طنطا، مشرفاً.

أبعاد تشكيل الوعي لدى الجمهور

وأشارت الباحثة، خلال المناقشة، إلى أن الدراسة تهدف إلى تحديد العلاقة بين دور الإنفوجرافيك المنشور بمواقع الصحف الإلكترونية المصرية أثناء انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، وتنمية وعي الجمهور بالجائحة بأبعاده الثلاثة المعرفي والسلوكي والوجداني.

دور الإعلام في الوعي الصحي وقت انتشار الأوبئة

وقد اقترحت الدراسة إجراء دراسات مستفيضة عن صحافة البيانات بشكل عام، والإنفوجرافيك بشكل خاص، في كليات الإعلام وأقسام الإعلام بكليات الآداب والتربية النوعية بالجامعات المصرية، وإجراء مزيد مـن الأبحاث والدراسات المستقبلية حول دور وسائل الإعلام المختلفة في تعزيز وتنمية الوعي الصحي، خاصةً فى أوقات انتشار الأوبئة.

حضر المناقشة الدكتور حمدي شعبان، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وعميد كلية التربية النوعية، والدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، والدكتورة رانيا الإمام، وكيل الكلية للدراسات العليا، والدكتورة نجلاء الحلبي، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أكرم نمير، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع، والدكتور محمد عبد المطلب، مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية، والدكتورة مايسة زيدان، رئيس قسم الإعلام التربوي، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين والطلاب.