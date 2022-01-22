التنبؤ بقرارات الأندية بعد ضغوط الجماهير.. رسالة ماجستير بالمنصورة

حصل الباحث أحمد صلاح الشبراوي، على درجة الماجستير تخصص علم نفس كلية التربية الرياضية جامعة المنصورة، بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، مع التوصية بطبع الرسالة علي نفقة الجامعة، وتبادلها مع الجامعات الأجنبية، في الرسالة المقدمة منه تحت عنوان «التنبؤ باتخاذ القرار بدلالة ضغوط الجماهير لدى مجالس إدارات الأندية الرياضة».

وتكونت لجنة المناقشة والحكم، من كل من، الدكتور طارق محمد بدرالدين، أستاذ علم النفس الرياضي بقسم العلوم التربوية والنفسية كلية التربية الرياضية جامعة الإسكندرية (مناقشا ورئيسا)، والدكتور أحمد محمد الشافعي، أستاذ علم النفس الرياضي كلية التربية الرياضية جامعة المنصورة، (مشرفا)، والدكتور كريم محمد محمود، أستاذ ورئيس قسم الإدارة الرياضية كلية التربية الرياضية جامعة المنصورة (مشرفا) والدكتور نشأت محمد منصور، أستاذ علم النفس الرياضي كلية التربية الرياضية جامعة المنصورة (مناقشا)، والدكتور مصطفى محمد أمين، أستاذ مساعد بقسم علم النفس الرياضي كلية التربية الرياضية جامعة المنصورة (مشرفا).

اتخاذ القرار بدلالة ضغوط الجماهير

من جانبه أكد الباحث على أن البحث يهدف إلى التنبؤ باتخاذ القرار بدلالة ضغوط الجماهير لدى مجالس إدارات الأندية الرياضية، من التعرف على الأهداف الفعلية التالية، والتي تشمل الواقع الفعلي لضغوط الجماهير لدى أعضاء مجلس إدارة الأندية الرياضية، والواقع الفعلي لاتخاذ القرار لدى أعضاء مجلس إدارة الأندية الرياضية، والعلاقة بين ضغوط الجماهير واتخاذ القرار لدى مجالس إدارات الأندية الرياضية.

تطبيق مقياس ضغوط الجماهير

وأوصى الباحث في نهاية بحثه بضرورة الاهتمام بتطبيق مقياس ضغوط الجماهير وذلك للتعرف على ضغوط الجماهير لدى مجالس إدارات الأندية الرياضية، وضرورة الاهتمام بتطبيق مقياس اتخاذ القرار، وكذا للتعرف على طبيعة اتخاذ القرار لدى مجالس إدارات الأندية الرياضية، والعمل على عقد دورات تأهيلية للإداريين ومجالس إدارات الأندية الرياضية، بهدف صقل أساليب اتخاذ القرار لديهم، ووضع الأساليب العلمية المحددة لأسلوب وطريقة الأداء في عملية اتخاذ القرار، وذلك لصقل مهارة اتخاذ القرارات الحاسمة لدى مجالس إدارات الأندية الرياضية.

كما أوصى الباحث بضرورة مطالبة الأندية الرياضية بتوعية الإداريين ومجالس إدارات الأندية الرياضية وتثقيفهم بقانون الرياضة واللوائح المنظمة للعمل بها وذلك لاتخاذ قرارات صحيحة ومستمرة، بالإضافة لمطالبة الأندية أيضا بتوعية الجماهير للحد من الضغوط التي ترضها الظواهر السلبية، مثل شغب الملاعب والتعصب والتهجم والاعتداء البدني واللفظي، وكذا مطالبة وسائل الإعلام بعدم تضخيم الأخطاء الإدارية، والتركيز المستمر على السلبيات في اتخاذ القرارات، لأن ذلك قد يزيد من السلبيات فى اتخاذ القرارات الصحيحة، وكذا إقامة برامج تدريبية لمجالس إدارات الأندية الرياضية فى إدارة الضغوط واتخاذ القرارات.