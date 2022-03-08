طلاء مباني ومطاعم عالمية.. في 7 نقاط تعرف على تطور عمل بالمتحف الكبير

شهور تفصلنا على افتتاح المتحف المصري الكبير والذي يجري العمل على وضع اللمسات النهائية له لافتتاحة نهاية العام الجاري حيث تتكاتف جهود الدولة المصرية لانهاء العمل في تطوير المنطقة المحيطة لتليق بحدث يحضره عددمن ملوم ورؤساء دول العالم.

ومن اجل الافتتاح المرتقب يجري العمل على عدد من المحاور ترصدها «الوطن» في التقرير التالي

- انتهى القائمون على المتحف من خطة مشروع اعتماد المتحف المصري الكبيركأول متحف معتمد كمبنى أخضر وحصوله على شهادة الهرم الأخضر المصري

- رفع كفاءة وطلاء المباني حول المتحف المصري الكبير في الطريق المؤدي له ، سواء تلك الواقعه أمامه على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، او تلك الواقعة على امتداد جانبي الطريق الدائرى، هذا بخلاف ما تم بالفعل من رفع كفاءة وإنارة طريق القاهرة الفيوم الصحراوى ابتداء من ميدان الرماية حتى الطريق الأوسطي، وكذلك ما تم من توسعة الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى

-انتهى العمل بنسبة 100% بالأعمال الإنشائية والهندسية لمتحف مركبي خوفو المعروفتين باسم مراكب الشمس ويجري العمل بالسيناريو النهائي للمتحف ، بالإضافة إلى إحاطة المجلس

-لاستيعاب أكبر قدر من الزوار والرحلات السياحية تم أعداد دراسة فنية لزيادة الطاقة الاستيعابية لأماكن انتظار السيارات بالمتحف والبدء في تنفيذها لاستقبال حافلات السياحة والحافلات الخاصة دون إعاقة المرور.

منطقة خدمات بمعايير عالمية

-وفقا للخطة الموضوعة يجري العمل لإعداد منطقة الخدمات مع التحالف المسؤول عن ذلك وستكون منطقة خدمات بمعايير عالمية لاستقبال الزوار، حيث سيضم المتحف منطقة كاملة للبزارات ومحلات الهداية والعلامات التجارية والمطاعم العالمية إلى جانب قاعات مؤتمرات بمواصفات وعالمية.

-لاستقبال أكبر عدد من الزوار سيتم فتح المتحف المصري الكبير للزيارة لفترة مسائية بشكل استثنائي خلال يومي الخميس والجمعة وذلك للإقبال الشديد المتوقع من الزائرين سواء من المصريين أو السائحين بعد افتتاحه الرسمي.