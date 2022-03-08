«موسكو» تنفي تحقيق توقعاتها بشأن جولة المفاوضات مع «كييف»

قال رئيس الوفد الروسي إلى المفاوضات مع أوكرانيا، فلاديمير ميدينسكي، إن توقعات بلاده مع الجولة الثالثة للعملية التفاوضية مع «كييف» لم تتحقق لكن الاجتماعات ستستمر، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي سياق متصل، قال مندوب أوكرانيا في «مجلس الأمن الدولي»، سيرجي كيسليتسا، إن موسكو تتحمل مسؤول قتل المدنيين وتدمير البنى التحتية، فيما دعت السلطات الاوكرانية، إلى إجبار روسيا على منع وقوع كارثة إنسانية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

«أوكرانيا»: الجيش الروسي يمنع إجلاء المدنيين

وأوضحت «كييف»، أن الجيش الروسي يمنع إجلاء المدنيين ويمنع وصول المنظمات الإنسانية، وتابعت السلطات الأوكرانية قائلا، إن البلاد تشهد كارثة إنسانية ذات طابع دولي.

بدورها، قالت مندوبة الإمارات في «مجلس الأمن الدولي»السفيرة لانا زكي نسيبة، إن حل الأزمة الإنسانية جذريا يتطلب ضبط النفس ووقف فوري لإطلاق النار.

وطالبت نسيبة، بوقف الأعمال العدائية، داعية جميع الأطراف إلى احترام التزامتها بموجب القانون الدولي، مشيرة إلى هناك حاجة ماسة لبناء الثقة بين الأطراف.

الإمارات: الكثير من الأطفال في أوكرانيا يعانون من انعدام الأمن

ولفتت الإمارات، إلى معاناة الكثير من الأطفال في أوكرانيا من حالة انعدام الأمن.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قال في وقت سابق، إنه اتفق مع الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز على مواصلة الضغط على روسيا لعزل الرئيس فلاديمير بوتين دبلوماسيا واقتصاديا.