شروط روسيا لإنهاء الحرب على أوكرانيا بينها «دستور الحياد»

أعلن المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، شروط روسيا لإنهاء الحرب على أوكرانيا، في تصريحات صحفية، مضيفا أنه ربما تكون هذه الشروط هي أقرب إلى الاعتراف بالهزيمة في الصراع الذي تسبب في نزوح أكثر من مليون لاجيء، نحو الدول المجاورة منها بولندا.

واستعرض بيسكوف، شروط روسيا لإنهاء الحرب على أوكرانيا، قبيل الاجتماع الأخير بين الجانبين لإجراء محادثات، وطالب أوكرانيا بوقف عملها العسكري، وتغيير دستورها لتكريس الحياد، والاعتراف بشبه جزيرة القرم كأراضٍ روسية، وقبول جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الانفصاليتين في شرق أوكرانيا كدول مستقلة.

إبلاغ كييف بشروط روسيا لإنهاء الحرب على أوكرانيا

وتابع بيسكوف، بأنهم بالفعل بصدد إنهاء عملية نزع السلاح من أوكرانيا، وسننهيها، لكن الشيء الرئيسي هو أن أوكرانيا يجب أن توقف عملها العسكري، مؤكدًا أنّه على الرغم من الإدانة الدولية الواسعة النطاق لروسيا، لكنهم يستطيعون إنهاء العمليات العسكرية، إذا قبلت كييف شروط روسيا لإنهاء الحرب علي أوكرانيا.

وأضاف «بيسكوف»، أنّ روسيا أبلغت مسؤولين أوكرانيين بشروط روسيا لإنهاء الحرب على أوكرانيا، وأن موسكو على استعداد تام لوقف العمليات العسكرية التي تجريها في أوكرانيا في لحظة، إذا استجابت سلطات كييف وأقرت شروط روسيا لإنهاء الحرب على أوكرانيا.

زيلينسكي يطالب بعقوبات جديدة

ومن جانبه، طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المجتمع الدولي، بالمساعدة في فرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب الغزو الذي تقوم به لبلاده، واقترح زيلينسكي أن يقوم العالم بمقاطعة النفط الروسي مهع بعض صادرات روسيا حتى تقف تماما عمليات التصدير بها، كما دعى غلى فرض حظر دولي على موسكو، وخلال مقطع مصور، وفي مؤشر على عدم قبول شروط روسيا لإنهاء الحرب علي أوكرانيا، طالب الرئيس الاوكراني بمقاطعة عمليات تصدير البضائع إلى روسيا.