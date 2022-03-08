عاجل.. إعلان موعد اجتماع بين وزيري خارجية أوكرانيا وروسيا في كييف

قالت شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية، إنه من المقرر أن يجتمع دميترو كوليبا وزير الخارجية الأوكراني مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، الخميس المقبل، في كييف.

كوليبا: سأتحدث إلى أي شخص

ونقلت الشبكة الأمريكية عن كوليبا، أنه يعتزم لقاء لافروف، في الموعد المحدد في العاشر من مارس، وقال كوليبا في تصريحات للتليفزيون الأوكراني، إنه إذا كان لافروف مستعدًا لإجراء محادثة موضوعية جادة، فهو مستعد أيضًا.

وأضافت، قال كوليبا إنه سيتحدث إلى أي شخص حتى يمكن إحلال السلام.

فيما لم ترد بعد تفاصيل اللقاء المرتقب، والترتيبات الخاصة به.