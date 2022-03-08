محافظ جنوب سيناء: بدء تنفيذ أكبر حديقة خضراء في شرم الشيخ

أطلق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء شارة البدء لأكبر حديقة خضراء في المحافظة، حيث جري تكليف شركة متخصصة في مجال الزراعات والتجميل للقيام بتنفيذ هذا المشروع الذي يعتبر إضافة حقيقية لمدينة شرم الشيخ.

وقال المحافظ، لـ«الوطن»، إنّ الهدف من إنشاء هذه الحديقة هو زيادة الرقعة الخضراء في المدينة، تنفيذا للتوصيات الخاصة بتحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء متكاملة.

وأضاف فودة، أن المشروع جري تخطيطية؛ ليكون مصدر جذب للسياح فالحديقة الخضراء، ستكون مركزًا للتسوق، إضافة إلى مهامها الأساسية وهي متنزه ومتنفس لأهالي شرم الشيخ.

الشركة المنفذة تبدأ العمل.

قال المهندس محمد السكري رئيس مجلس إدارة الشركة المنفذة لمشروع الحديقة المركزية بمدينة شرم الشيخ، أنه تسلم الموقع من مجلس المدينة بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب واللواء أحمد الاسكندراني رئيس المدينة، موضحا أن المعدات نزلت بالفعل وجار البدء في تنفيذ أكبر حديقة خضراء في المحافظة.

أوضح السكري صاحب شركة المعادي للتنمية الزراعية، أن الحديقة مصممة على أحدث التصميمات العالمية فهي حديقة ذكية مزودة بمنظومة متكاملة من الأدوات الحديثة في الري والتجميل، إضافة إلى وجود خدمات مفيدة لخدمة المواطنين والسياح والتي تنفذ لأول مرة داخل حديقة.

الافتتاح سبتمبر المقبل.

أكد محمد السكري أن مساحة الحديقة المركزية 110 آلاف متر مربع، تقع في منطقة حى النور بمدينة شرم الشيخ بجوار مجلس المدينة الجديد، وتضم عدد من البحيرات الصناعية والنافورات الراقصة، مول تجاري، عدد من البنوك، وقال إن العمل بدء أمس وتقرير الانتهاء من المشروع أغسطس المقبل، على أن يكون الافتتاح في شهر سبتمبر من العام الجاري.

تابع السكري بأنه يجرى عمل شبكة حديثة لمنظومة الري والصرف بالحديقة باستخدام الأشعة تحت الحمراء مع عمل بكلية كاملة للحديقة بحيث تكون طبقًا للمواصفات العالمية، وتشمل أعمال التشجير واللاند سكيب، واعمال التجميل والإضاءة الليلية.