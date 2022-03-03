لجنة عليا لحل مشاكل مستثمري شرم الشيخ برئاسة محافظ جنوب سيناء

كشف اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، عن أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرر تفويضه في حل أزمة القطاع السياحي في شرم الشيخ، وأكد المحافظ، في تصريحات لـ«الوطن»، مساء اليوم الخميس، أنه عقد عدة اجتماعات مع المستثمرين، بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، لمناقشة ملف الفنادق المعطلة والمتعثرة في شرم الشيخ.

وقال محافظ جنوب سيناء إن الهدف من هذه اللقاءات هو إيجاد حلول للمستثمرين، وزيادة الطاقة الفندقية لمدينة شرم الشيخ، قبل انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة «قمة المناخ»، في نوفمبر المقبل.

تشكيل اللجنة العليا برئاسة محافظ جنوب سيناء

وأكد اللواء خالد فودة أنه جرى تشكيل لجنة عليا برئاسته، لحل أزمة مستثمري شرم الشيخ، طبقاً لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 553 لسنة 2022، مشيراً إلي أنه أصدر القرار رقم 8 لسنة 2022 بتشكيل اللجنة المنوطة بحل أزمة المستمرين، برئاسة المحافظ، وعضوية كل من وزارة الدفاع، وزارة الموارد المائية، وزارة السياحة والآثار، وزارة المالية، وزارة الداخلية، وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جهاز المخابرات العامة، هيئة الرقابة الإدارية، الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، الهيئة العامة للتنمية السياحية، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية.

ضوابط استئناف عمليات البناء للمشروعات السياحية

وأكد المحافظ أن مهمة اللجنة تختص بتجديد وإصدار التصاريح البنائية اللازمة لاستكمال ورفع كفاءة المنشآت الفندقية والسياحية بمدينة شرم الشيخ، مع مراعاة القوانين والقواعد المعمول بها، مشيراً إلى ان اللجنة تناقش ثلاثة محاور، تشمل رفع كفاءة الفنادق بمبادرة البنك المركزي ووزارة السياحة بنسبة فائدة 8%، واستكمال الاعمال طبقاً لشروط كل بنك، وتشطيب الواجهات الخرسانية، شريطة الانتهاء من جميع الأعمال وافتتاحها أول أكتوبر 2022، قبل موعد انعقاد مؤتمر التغير المناخي، الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ في نوفمبر التالي.

ولفت محافظ جنوب سيناء إلى أنه جرى خلال اجتماع اللجنة، مناقشة جميع الحالات التي عرضت عليها، وحصر جميع المشكلات ووضع مقترحات حلولها اللازمة لكل حالة علي حدة، وتابع أنه جرى صياغة التوصيات والمشكلات ومقترحات حلولها، للعرض على رئيس مجلس الوزراء، لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

حضر الاجتماع كل من الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أحمد البنا، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بجنوب سيناء، والمستشار وليد السباعي، المستشار القانوني للمحافظة، واللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام المساعد رئيس مدينة شرم الشيخ، ومسؤولي إدارات الديوان العام المعنية وممثلي الجهات طبقاً للقرار.