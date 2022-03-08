جدول حفلات «ساقية الصاوي» خلال النصف الثاني من شهر مارس 2022

أعلنت «ساقية الصاوي»، بالزمالك، تفاصيل الحفلات الفنية والثقافية خلال خلال النصف الثاني من شهر مارس الجاري، وتتضمن الفعّاليات حفلات غنائية متنوعة.

كما تتضمن الفعّاليات المقررة خلال النصف الثاني من شهر مارس الجاري، احتفالا بأعياد المرأة، وهو ما اعتادت المؤسسة على الاحتفاء به سنويا، وجاءت خريطة الفعاليات كالآتي:

- الأربعاء 16 مارس.. حفل كردان:

تستقبل ساقية عبد المنعم الصاوى حفلاً غنائياً لفرقة «كردان»، على مسرح النهر، يوم الأربعاء 16 مارس في السابعة مساءًا.

- الخميس 17 مارس.. حفل الدور الأول

تستقبل ساقية عبد المنعم الصاوي حفلًا غنائيًا تحييه فرقة «الدور الأول»، الخميس 17 مارس، بقاعة الحكمة في الثامنة مساءًا.

- الجمعة 18 مارس .. حفل «طبلة الست»

وفي جو من البهجة والسعادة تُحيى «سها محمد»، وفرقتها «طبلة الست»، حفلا يتضمن أغاني تراثية على دقات الإيقاع، يوم الجمعة 18 مارس في السابعة مساءًا بقاعة النهر بساقية عبد المنعم الصاوي، وتؤدي الفرقة الأغاني بمهارة فائقة للحفاظ على أصالة اللحن بجودة العزف على الطبلة والناي.

ساقية الصاوي تحتفي بيوم المرأة العالمي

واعتادت ساقية الصاوي يوم السبت 19 مارس، من كل عام على الاحتفال بأعياد المرأة، في يومٍ يُعد كرنفالًا للمرأة المصرية والعربية، وتستقبله الساقية هذا العام في قاعتيها «النهر والكلمة»، من العاشرة صباحاً وحتى الثامنة مساءًا.

وتستضيف الساقية بتلك المناسبة ضيوف من مختلف المجالات الفنية والثقافية والاجتماعية، وعلى رأسهم الفنانة «فاطمة عيد»، والفنان «مصطفى درويش»، والإعلامية «دعاء عامر»، و«الشيف يسري»، والفنانة «عفاف مصطفى» وابنتها الفنانة «ياسمين رحمي»، بالإضافة إلى باقة متميزة من الفقرات التوعوية والطبية، يتحدث فيها الطبيب النفسي الدكتور محمد الغندور، عن نفسية المرأة وتقبلها لضغوط الحياة، أما الدكتورة مفيدة الشلقاني، فتتحدث عن تغذية الأطفال السليمة، وتوضح الدكتورة نور الهدى، طرق تربية الأطفال الذكور، فضلا عن كلمة للدكتورة نيللي شمس، عن التغذية وفكرة الدايت الصحيح.

ويتضمن اليوم أيضًا عرضا راقصا للفلكلور الفلسطيني «الدبكة» لفرقة «كنعان»، كما ستقدم «ماريونيتا شو»، عرضًا استعراضيًّا مبهجًا، إلى جانب مؤسسة فريق «نبتة» التي تشارك بـ«اسكتش توعوي»، تحت عنوان «الشبكة واقعة»، وأخيرًا المزمار البلدي مع الفنان سيد الحسيني، كما سيقدّم مسرح الساقية عروضا خاصة للعرائس جديدة وشيقة.

ويتضمن اليوم أيضاً عروض لكل ما تحتاجه المرأة من أدوات منزلية وملابس ومخبوزات وياميش رمضان وأدوات التجميل، إلى جانب تواجد مساحة مخصصة للأطفال «كيدز إريا» آمنة جدً، لكي تستمتع الأم باليوم لأقصى درجة، إلى جانب الـ«زومبا»، المتواجدة صباحًا في قاعة الكلمة «للسيدات فقط».

- الأحد 20 مارس .. حفل أنغامنا

تستعد فرقة «أنغامنا الحلوة»، لتقديم حفل موسيقى عربية بقيادة المايسترو شريف عباس، الأحد 20 مارس بمسرح قاعة النهر بساقية عبدالمنعم الصاوي فى السابعة مساءًا.

- الأربعاء 23 مارس.. حفل على الهلباوي

وتستقبل ساقية عبد المنعم الصاوي ضيفها الدائم الفنان والمنشد على الهلباوي، الأربعاء 23 مارس في السابعة والنصف مساءًا بقاعة النهر وسيكون هذا اللقاء مختلفًا وجديدًا، بحفل «قل للمليحة ودووم»، وأغنيته الشهيرة «مرسال لحبيبتي»، و«على أي وضع».

- السبت 26 مارس.. حفل المولوية المصرية

ويتجدد لقاء المولوية المصرية بقيادة عامر التوني في ساقية عبدالمنعم الصاوي، يوم السبت 26 مارس، على خشبة مسرح النهر في تمام الساعة السابعة مساءًا، ومن المقرر أن يقدم عامر خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل الأناشيد التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور .