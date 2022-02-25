جدول حفلات «ساقية الصاوي» في النصف الأول من شهر مارس 2022

أعلنت ساقية الصاوي بالزمالك، تفاصيل حفلاتها خلال الفترة من 1 إلى 15 مارس المقبل، وجاءت كالتالي:

الأربعاء 2 مارس

حفل المبهجين:

يحيى فريق «المبهجين» حفلاً غنائياً على مسرح قاعة النهر بساقية عبدالمنعم الصاوي، الأربعاء 2 مارس فى السابعة والنصف مساءً.

الخميس 3 مارس

حفل أم كلثوم:

تقدم فرقة مسرح الساقية للعرائس حفلين غنائيين يوم الخميس الموافق 3 مارس في السادسة والثامنة مساءً، بقاعة الحكمة بساقية عبدالمنعم الصاوي، في إطار مشروع «أم كلثوم تعود من جديد».

حفل بشر:

يستعد المطرب الأردني بشر أبو طالب، لإحياء حفل غنائي لأول مرة الخميس 3 مارس، في السابعة مساءً على مسرح النهر بساقية عبدالمنعم الصاوي.

الجمعة 4 مارس

مسرحية «جد جد جد جد جد جدي»:

يستعد مسرح الساقية للعرائس لتقديم عرض عرائس ماريونت «جد جد جد جد جد جدي» الجمعة 4 مارس، في الثالثة عصراً، بقاعة الحكمة بساقية عبدالمنعم الصاوي.

حفل أنا وطلابي:

بقيادة المايسترو الدكتور شريف حمدي، تقدم فرقة «أنا وطلابي» سهرة غنائية مميزة مع آلة البيانو، الجمعة 4 مارس، في السادسة مساءً، بقاعة الحكمة بساقية عبدالمنعم الصاوي، تضم الفرقة مجموعة كبيرة من عازفي آلة البيانو وتقدم أجمل المقطوعات الشرقية والغربية بمشاركة المطربة منة سري.

حفل أيامنا الحلوة:

بعد طول غياب تعود فرقة «أيامنا الحلوة» مجددًا لإحياء حفل غنائي بساقية عبدالمنعم الصاوي، بقيادة المايسترو محمد عثمان، مساء الجمعة 4 مارس، بقاعة النهر في الثامنة مساءً.

السبت 5 مارس

حفل الأخوة أب وشعر:

تستعد فرقة «الأخوة أبو شعر» السورية للإنشاد الديني، لتقديم ليلة روحانية من الإنشاد والابتهالات الدينية الصوفية، السبت 5 مارس، في السابعة والنصف مساءً، بقاعة الحكمة بساقية عبدالمنعم الصاوي.

حفل ليلة الروك:

«ليلة الروك» تحييها ثلاث فرق وهي «زئير، فيرس، ميدك».

الأحد 6 مارس

حفل فويس باند

بقيادة المايسترو إسلام جاد، تستعد فرقة «فويس باند» لتقديم حفل غنائي الأحد 6 مارس، في السادسة والنصف مساءً، بقاعة النهر بساقية عبدالمنعم الصاوي.

الاثنين 7 مارس

حفل سمعنا طبلتك:

بقيادة المايسترو وائل كرم، تقدم فرقة «سمعنا طبلتك» حفلاً موسيقياً غنائياً لأول مرة بالساقية، الاثنين 7 مارس، في السابعة مساءً بقاعة النهر.

الثلاثاء 8 مارس

حفل دانيال سامي:

يستعد الفنان وعازف الكمان وائل أنور، بمشاركة عازف الساكسفون الفنان دانيال سامي، لتقديم حفل موسيقي بعنوان «في عالم موازي»، الثلاثاء 8 مارس، في السابعة والنصف مساءً، بقاعة النهر.

الأربعاء 9 مارس

حفل فرقة الخان:

تستعد فرقة «الخان» بقيادة المايسترو فادي المغربي، لإحياء حفل موسيقى عربية الأربعاء 9 مارس، في السابعة والنصف مساءً على مسرح قاعة النهر بساقية عبدالمنعم الصاوي.

الخميس 10 مارس

حفل وصلة سماع:

حالة من صفاء الذهن وهدوء البال نعيشها مع فرقة وصلة سماع للإنشاد الديني الخميس 10 مارس في السابعة مساءً على مسرح قاعة الحكم.

الجمعة 11 مارس:

حفل علي قنديل:

للمرة الثانية على التوالي، فرصة لمن فاته العرض السابق «ريد فلاج».

الأحد 13 مارس

حفل رامي أبو الفتوح:

تقدم فرقة «ذكرياتي»، باقة من أغنيات الموسيقى العربية بقيادة مؤسس الفرقة رامي أبو الفتوح، الأحد 13 مارس في الثامنة مساءً بقاعة النهر.

الاثنين 14 مارس

مسرحية أنا وموبايلي حبيبي:

تستعد فرقة «تالنت» المسرحية لتقديم العرض المسرحي «أنا وموبايلي حبيبي»، ومسرحية «اقرأ الخبر»، الاثنين 14 مارس في الخامسة مساءً بقاعة الحكمة، من تأليف وإخراج كريم حسين.

حفل كريتيف باند:

تستعد فرقة كريتيف باند لتقديم حفل موسيقى غنائي بقيادة المايسترو حسين يوسف ويسري عبدالقادر، الاثنين 14 مارس في السابعة مساءً بقاعة النهر.

الثلاثاء 15 مارس:

فرقة أكورديونيلا:

تستعد فرقة «أكورديونيلا» لأول مرة بالساقية لتقديم حفل موسيقي الثلاثاء 15 مارس فى السابعة والنصف مساءً بقاعة النهر.