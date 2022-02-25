جدول حفلات «ساقية الصاوي» في النصف الأول من شهر مارس 2022
كتب:
إلهام زيدان
07:53 ص | الجمعة 25 فبراير 2022
ساقية الصاوي
أعلنت ساقية الصاوي بالزمالك، تفاصيل حفلاتها خلال الفترة من 1 إلى 15 مارس المقبل، وجاءت كالتالي:
الأربعاء 2 مارس
حفل المبهجين:
يحيى فريق «المبهجين» حفلاً غنائياً على مسرح قاعة النهر بساقية عبدالمنعم الصاوي، الأربعاء 2 مارس فى السابعة والنصف مساءً.
الخميس 3 مارس
حفل أم كلثوم:
تقدم فرقة مسرح الساقية للعرائس حفلين غنائيين يوم الخميس الموافق 3 مارس في السادسة والثامنة مساءً، بقاعة الحكمة بساقية عبدالمنعم الصاوي، في إطار مشروع «أم كلثوم تعود من جديد».
حفل بشر:
يستعد المطرب الأردني بشر أبو طالب، لإحياء حفل غنائي لأول مرة الخميس 3 مارس، في السابعة مساءً على مسرح النهر بساقية عبدالمنعم الصاوي.
الجمعة 4 مارس
مسرحية «جد جد جد جد جد جدي»:
يستعد مسرح الساقية للعرائس لتقديم عرض عرائس ماريونت «جد جد جد جد جد جدي» الجمعة 4 مارس، في الثالثة عصراً، بقاعة الحكمة بساقية عبدالمنعم الصاوي.
حفل أنا وطلابي:
بقيادة المايسترو الدكتور شريف حمدي، تقدم فرقة «أنا وطلابي» سهرة غنائية مميزة مع آلة البيانو، الجمعة 4 مارس، في السادسة مساءً، بقاعة الحكمة بساقية عبدالمنعم الصاوي، تضم الفرقة مجموعة كبيرة من عازفي آلة البيانو وتقدم أجمل المقطوعات الشرقية والغربية بمشاركة المطربة منة سري.
حفل أيامنا الحلوة:
بعد طول غياب تعود فرقة «أيامنا الحلوة» مجددًا لإحياء حفل غنائي بساقية عبدالمنعم الصاوي، بقيادة المايسترو محمد عثمان، مساء الجمعة 4 مارس، بقاعة النهر في الثامنة مساءً.
السبت 5 مارس
حفل الأخوة أب وشعر:
تستعد فرقة «الأخوة أبو شعر» السورية للإنشاد الديني، لتقديم ليلة روحانية من الإنشاد والابتهالات الدينية الصوفية، السبت 5 مارس، في السابعة والنصف مساءً، بقاعة الحكمة بساقية عبدالمنعم الصاوي.
حفل ليلة الروك:
«ليلة الروك» تحييها ثلاث فرق وهي «زئير، فيرس، ميدك».
الأحد 6 مارس
حفل فويس باند
بقيادة المايسترو إسلام جاد، تستعد فرقة «فويس باند» لتقديم حفل غنائي الأحد 6 مارس، في السادسة والنصف مساءً، بقاعة النهر بساقية عبدالمنعم الصاوي.
الاثنين 7 مارس
حفل سمعنا طبلتك:
بقيادة المايسترو وائل كرم، تقدم فرقة «سمعنا طبلتك» حفلاً موسيقياً غنائياً لأول مرة بالساقية، الاثنين 7 مارس، في السابعة مساءً بقاعة النهر.
الثلاثاء 8 مارس
حفل دانيال سامي:
يستعد الفنان وعازف الكمان وائل أنور، بمشاركة عازف الساكسفون الفنان دانيال سامي، لتقديم حفل موسيقي بعنوان «في عالم موازي»، الثلاثاء 8 مارس، في السابعة والنصف مساءً، بقاعة النهر.
الأربعاء 9 مارس
حفل فرقة الخان:
تستعد فرقة «الخان» بقيادة المايسترو فادي المغربي، لإحياء حفل موسيقى عربية الأربعاء 9 مارس، في السابعة والنصف مساءً على مسرح قاعة النهر بساقية عبدالمنعم الصاوي.
الخميس 10 مارس
حفل وصلة سماع:
حالة من صفاء الذهن وهدوء البال نعيشها مع فرقة وصلة سماع للإنشاد الديني الخميس 10 مارس في السابعة مساءً على مسرح قاعة الحكم.
الجمعة 11 مارس:
حفل علي قنديل:
للمرة الثانية على التوالي، فرصة لمن فاته العرض السابق «ريد فلاج».
الأحد 13 مارس
حفل رامي أبو الفتوح:
تقدم فرقة «ذكرياتي»، باقة من أغنيات الموسيقى العربية بقيادة مؤسس الفرقة رامي أبو الفتوح، الأحد 13 مارس في الثامنة مساءً بقاعة النهر.
الاثنين 14 مارس
مسرحية أنا وموبايلي حبيبي:
تستعد فرقة «تالنت» المسرحية لتقديم العرض المسرحي «أنا وموبايلي حبيبي»، ومسرحية «اقرأ الخبر»، الاثنين 14 مارس في الخامسة مساءً بقاعة الحكمة، من تأليف وإخراج كريم حسين.
حفل كريتيف باند:
تستعد فرقة كريتيف باند لتقديم حفل موسيقى غنائي بقيادة المايسترو حسين يوسف ويسري عبدالقادر، الاثنين 14 مارس في السابعة مساءً بقاعة النهر.
الثلاثاء 15 مارس:
فرقة أكورديونيلا:
تستعد فرقة «أكورديونيلا» لأول مرة بالساقية لتقديم حفل موسيقي الثلاثاء 15 مارس فى السابعة والنصف مساءً بقاعة النهر.