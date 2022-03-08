روسيا تعلن وقف إطلاق النار في عدد من المدن الأوكرانية لإخلاء المدنيين
رومانيا: فرار أكثر من 291 ألف أوكراني إلى أراضينا منذ بدء الحرب
كتب:
سحر المكاوى
09:12 ص | الثلاثاء 08 مارس 2022
حرب روسيا وأوكرانيا
أعلنت روسيا وقف إطلاق النار في عدد من المدن الأوكرانية اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا بتوقيت موسكو وفقا لما ذكرته قناة «العربية»، في نبأ عاجل.
وقالت الحكومة الرومانية، إنّ أكثر من 291 ألف أوكراني قصدوا أراضيها منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، منوهة إلى أنّ 80 ألف من اللاجئين الأوكرانيين ما زالوا داخل البلاد، ووفقا لوسائل إعلام محلية، أصدرت الحكومة الرومانية تشريعًا يُمكن الأطفال الأوكرانيين من الالتحاق بالمدارس المحلية.