روسيا تعلن وقف إطلاق النار في عدد من المدن الأوكرانية لإخلاء المدنيين

أعلنت روسيا وقف إطلاق النار في عدد من المدن الأوكرانية اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا بتوقيت موسكو وفقا لما ذكرته قناة «العربية»، في نبأ عاجل.

وقالت الحكومة الرومانية، إنّ أكثر من 291 ألف أوكراني قصدوا أراضيها منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، منوهة إلى أنّ 80 ألف من اللاجئين الأوكرانيين ما زالوا داخل البلاد، ووفقا لوسائل إعلام محلية، أصدرت الحكومة الرومانية تشريعًا يُمكن الأطفال الأوكرانيين من الالتحاق بالمدارس المحلية.