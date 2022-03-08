موسكو ترصد دخول مدمرتين أمريكيتين بحر البلطيق

أعلنت البحرية الروسية، أن أسطول البلطيق الروسي يتابع مدمرتين أمريكيتين دخلتا بحر البلطيق، فيما أظهرت صورا لـ اشتعال النيران في مستودع نفط في جيتومير غربي العاصمة الأوكرانية «كييف» عقب قصف روسي.

وقال مسؤولون أمريكيون، إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي طلب تزويده بطائرات مقاتلة لمواجهة الهجمات الروسية

صحيفة: الرئيس الأمريكي قد يعلن حظرا من جانب واحد على قطاع الطاقة الروسي

بدورها، قالت صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية، إن رئيس الولايات المتحدة، جو بايدن قد يعلن حظرا من جانب واحد على قطاع الطاقة الروسي

وكانت المندوبة الأمريكية في «مجلس الأمن الدولي»، ليندا توماس جرينفيلد، أشارت في كلمة بـ «المجلس»، عن عشوائية ووحشية القصف الروسي على المدنيين والمأسي الإنسانية للاجئين الأوكرانيين على حدود بولندا، فيما قال مندوب موسكو لدى منظمة الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن بلاده مستعدة للتنسيق بشأن إجلاء المدنيين في أوكرانيا.

«موسكو» تتهم من تصفهم بـ النازيين في أوكرانيا بقصف المدنيين

واتهم نيبينزيا، من وصفهم بـ النازيين في أوكرانيا بقصف المدنيين، موضحا أن كييف تتجاهل اللاجئين الذين توجهوا إلى الحدود الروسية. وأعلن المندوب الروسي، أن أوكرانيا تواصل تجاهل مطالب موسكو الأمنية.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والمستشار الالماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أكدوا عزمهم على مواصلة زيادة الكلفة التي تتكبدها روسيا ردا على العملية العسكرية الروسية.

وفي كلمة تليفزيونية بمناسبة «اليوم العالمي للمرأة»، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الاثنين، عدم إرساله مجندين أو جنود احتياط للقتال في أوكرانيا، وأكد المسؤول الروسي أن الهجوم ينفذه عسكريون محترفون يحققون الأهداف المحددة.

وكان حاكم منطقة «ميكولايف» جنوب أوكرانيا، فيتالي كيم، قال أمس الاثنين، إن 8 جنود أوكرانيين قتلوا وأصيب 19 آخرون نتيجة سقوط صاروخ روسي على ثكناتهم في المدينة أثناء نومهم.

وكان عضو الوفد الروسي، رئيس لجنة الشؤون الدولي في مجلس «الدوما» الروسي، ليونيد سلوتسكي، قال في وقت سابق، إن الجولة الرابعة من المباحثات مع الجانب الأوكراني ستجري في أراضي بيلاروس في أقرب وقت.

وأمس الاثنين، استضافت منطقة «بيلوفيجسكايا بوشا» في بيلاروس، الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.