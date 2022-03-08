ضبط عاملين بحوزتهما 30 طربة حشيش.. وإصابة عامل بطلق خرطوش في سوهاح

تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة ساقلته، شمال شرق محافظة سوهاج، اليوم الثلاثاء، من ضبط شخصين وبحوزتهما 30 طربة حشيش، وتعود أحداث وتفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا بورود معلومات لضباط مباحث مركز ساقلته بقيام «محمود ع»، 22 سنة، عامل، و«كرم ن»، 21 سنة، عامل، مقيمان بدائرة المركز، بالاتجار في المواد المخدرة متخذان من دائرة المركز والمراكز المجاورة مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

ضبط 30 طربة حشيش

عقب استصدار إذن النيابة العامة، استهدفت مأمورية من ضباط مركز ساقلته، المتهمان، ما أسفر عن ضبطهما حال استقلالهما دراجة بخارية - جار فحصها - قيادة المتهم الثاني، وبحوزتهما 30 طربة لمادة الحشيش المخدر تزن حوالي 3 كيلو جرامات، وهاتفين.

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وبمواجهتهما أقرا بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار، والهاتفين للاتصال بعملائهما والدراجة البخارية للتنقل بها، وتم تحرير المحضر اللازم، وتم إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إصابة شخص بطلق خرطوش

استقبل مستشفى جرجا العام، «ناصر ج»، 44 سنة، سائق، مقيم بدائرة مركز جرجا، مصابا برش خرطوش، وتم تحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

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واتهم المصاب، «سمير ع»، 50 سنة، عامل، يقيم بذات الناحية، بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح خرطوش كان بحوزته، ما أدى لحدوث إصابته المشار إليها، بسبب خلافات على أولوية المرور بالطريق.

وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم عبارة عن بندقية خرطوش، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب.