مصرع سبعيني أثناء ري أرضه الزراعية في سوهاج.. جلبابه التف بالماكينة

شهدت دائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، مصرع مزارع سبعيني أثناء تشغيل ماكينة ري بأرضه الزراعية بذات الناحية، حيث التف جلبابه على جزء من ماكينة الري ما أدى لاصطدامه بها ووفاته.

إخطار مدير الأمن بالحادث

تعود أحداث وتفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة جرجا يُفيد بورود بلاغ من الأهالي بدائرة المركز بوفاة «جابر. م. ع. ع»، 70 سنة، مزارع، ويقيم بذات الناحية.

وأفاد كل من نجل عمومته «جمال ض ا ع»، 60 سنة، مزارع، شاهد واقعة، وشقيقه «رمضان. م. ع. ع»، 64 سنة، مزارع، ويقيمان بذات الناحية بأنه أثناء قيام المذكور بتشغيل ماكينة ري بأرضه الزراعية بذات الناحية التف جلبابه على جزء من ماكينة الري ما أدى لإصطدامه بها ووفاته، ونفيا الشبهة الجنائية. وحُرر المحضر اللازم، وجرى إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

مصرع اثنين في حادث تصادم

وفي سياق أخر شهدت دائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج، وجود حادث تصادم ومتوفيان بدائرة مركز أخميم من الأهالي.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة نقل، قيادة «محمد. ف. م. ا»، 35 سنة، سائق، ويقيم بذات الناحية اختلت عجلة القياده بيده وإصطدم بكل من «أيمن. ح. ع. ا»، 55 سنة، مدرس، ونجلته «ياسمين. ا. ح. ع»، 7 سنوات، طفلة، ويقيمان بذات الناحية أثناء إستقلالهما دراجة هوائية خاصة بالأول بذات الناحية ما نتج عنه وفاتهما، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفي المركزي.

وأفاد شقيق المتوفى «كمال. ح. ع ا» 64 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم، واتهم قائد السيارة بالتسبب في الحادث، ونفي الشبهة الجنائية.

وحُرر المحضر اللازم، وجرى إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق.