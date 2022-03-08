تصفية عناصر إجرامية في تبادل إطلاق النار بـ سوهاج.. أهم التفاصيل

تمكنت القوات الأمنية بمديرية أمن سوهاج، من تصفية اثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، بدائرتي مركز شرطة المراغة شمال محافظة سوهاج، بعد تبادل إطلاق النيران مع القوات الأمنية، ما أسفر عن مصرعهما.

مكافحة العناصر الإجرامية بسوهاج في تبادل إطلاق النار

تعود أحداث وتفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي من تحديد اثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة.

تبادل إطلاق النار في سوهاج

وعلى الفور بعد تحديد مكان تواجدهما بدائرتي مركز شرطة «جزيرة شندويل – المراغة» بمديرية أمن سوهاج، واتخاذهما من دائرة مركز شرطة المراغة، مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، الأمنية اللازمة لضبط المتهم.

مكافحة العناصر الإجرامية

وأسفر تبادل إطلاق النيران مع القوات عن مصرعهما، وعُثر معاهما على «2 بندقية آلية – 3 خزائن – كمية من الطلقات لذات العيار – 2 قطعة سلاح أبيض - كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة».

يأتي ذلك في ضوء جهود وزارة الداخلية المكثفة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الجنائية شديدة الخطورة الإجرامية.

ومن جهة أخرى، شهدت قرية الصوامعة شرق دائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج، مصرع موظف وابنته، وإصابة شخص آخر، إثر وقوع حادث تصادم بين س سيارتين «نقل» و«ملاكي»؛ ما تسبب في مصرع كل من «أيمن. ح. ع»، 49 عاما، وابنته «ا. ا. خ»، 18 عاما، وإصابة آخر.