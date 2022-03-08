خبيرة تربوية تحدد آليات تطوير مناهج الصفين الخامس والسادس الابتدائي

حددت الدكتورة أمل القداح، أستاذ المناهج وبرامج الطفل بجامعة المنصورة، ملامح التطويرالأساسية لمناهج الصفين الخامس والسادس الابتدائي، موضحة أن الرؤية المستقبلية للبرامج الموجهة للطفل ينبغي أن تهتم بكيفية إعداد الأطفال للحياة المعاصرة، والاستجابة لمتطلبات مجتمع سريع التغير فالمناهج التعليمية التي تستهدف تربية الطفل في ضوء التنمية المستدامة هي الوسيلة المُثلى لتطوير وإعادة إنتاج رأس المال البشري الذي يمثل الركيزة والقاعدة الأساسية التي تعتمد عليها أي تنمية.

«القداح»: التنمية تستلزم إتاحة خيارات تعليمية أمام الطفل

وأضافت «أمل» في تصريحات لـ«الوطن»، أن عملية التنمية تقتضي تغيير ذهنية الأطفال منذ بداية سلم التعليم وتطويرها، فالتنمية تستلزم أن تتاح أمام الطفل خيارات لتعليم يناسب قدراته ومواهبه في بيئة مواتية وملائمة، وأن يشعر بالرضى عما يفعله، والتعليم الجيد المتاح بشكل متكافئ للجميع هو أحد أسس توسيع هذه الخيارات أمام البشر في أي مجتمع، خاصة أن التعليم الجيد يدعم قدرات الأطفال، ويُثقل مهاراتهم الحياتية، ويدعم تنمية التفكير بكل أنواعه «المنطقي والناقد والتحليلي والهندسي».

ضرورة إعداد المتعلمين إعداداً علمياً وتربوياً لمواجهة متطلبات الحياة

وشددت أستاذ المناهج وبرامج الطفل بجامعة المنصورة، على أهمية إعداد المتعلمين إعدادًا علميًا وتربويًا لمواجهة متطلبات الحياة المتغيرة والمتسارعة، ومواجهة التحديات التي تعترضهم في شتى المجالات، موضحة أن التغيرات المتسارعة في العصر الحالي تستدعي إعداد وتصميم برامج تربوية قادرة على تزويد المتعلمين بمهارات البحث والاستكشاف، والتفكير المتنوعة، التي تمكنهم من مواجهة مشكلاتهم الحياتية بطريقة علمية ممنهجة.

«أمل»: تطوير المناهج يعني اكتساب وتنمية مهارات التفكير لدى المتعلم

وأكدت أن الاهتمام لم يعد مقصورًا على بذل الجهود التربوية لإكساب الأطفال المعارف والمعلومات والحقائق والمفاهيم فقط، بل أصبح يتعداها إلى ضرورة تنمية قدراتهم العقلية بمهارات التفكير التي أصبحت من أهم المتطلبات التي ينبغي الاهتمام بها مبكرًا من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة في إعداد وتهيئة الطفل من أجل مواكبة العصر الرقمي، مؤكدة أن مفهوم تطوير المناهج يعني اكتساب وتنمية مهارات التفكير لدى المتعلم كونها أحد أهم المجالات المهمة في تطويرالمناهج ليصيح أكثر قدرة على إدارة قدراته الذهنية ويستطيع مواجهة المواقف الحياتية لمواكبة التطور المعرفي والتقني.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، أن الوزارة تعمل حاليًا على تطوير مناهج الصفين الخامس والسادس الابتدائي وفق فلسفة التعليم الجديدة التي تركز على فهم الطالب لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين.